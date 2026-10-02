Riječki SDP o slučaju Jerković Kraljić: 'Nulta tolerancija prema nenamjenskom trošenju javnog novca'

SDP u priopćenju ističe da ima nultu toleranciju prema svakom postupanju koje bi moglo dovesti u pitanje transparentno i odgovorno raspolaganje javnim novcem. "Taj standard vrijedi za svakog člana i dužnosnika SDP-a, bez iznimke i neovisno o funkciji koju obnaša ili je obnašao", naglašavaju riječki SDP-ovci.

Riječ je o sumnjama da je zastupnica SDP-a u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić nenamjenski utrošila novac političke grupacije Socijalista i demokrata na organizaciju studijskog putovanja skupine osoba iz Hrvatske u Strasbourg.