50 dana kasnije: Kakvo je stanje ozlijeđenih u katastrofalnom požaru kod Omiša?

Točno je 50 dana prošlo od strašnog požara u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Više od 1000 hektara je opožareno, izgorjelo je 58 kuća, 39 vozila i 25 plovila. No najgore od svega je što su tri osobe su izgubile život. Uz to još su deseci ljudi i ozlijeđeni. U kakvom se stanju nalaze 50 dana nakon požara koji će pamtiti cijela Hrvatska?

U KBC-u Split u Jedinici intenzivnog liječenja medicinsko osoblje bori se da spasi život još dvoje teško, životno ugroženih pacijenata. Neizvjesna prognoza 'Pacijenti su i dalje u teškom, ali stabilnom stanju te su i dalje ovisni o mjerama intenzivnog liječenja', kaže nam Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split. Za njih se svakodnevno provodi kirurško zbrinjavanje, uključujući previjanja i operativne zahvate prema potrebi, doznaje Jakov Sedlar s Net.hr.

'Njihovo je stanje bolje nego neposredno nakon stradavanja, ali je i dalje ozbiljno, uz neizvjesnu prognozu', poručuje Bitanga. Osim tih dvoje pacijenata, u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice još uvijek se nalazi troje životno ugroženih. Njihovo je stanje i dalje zahtjevno i teško, uz određenu diferencijaciju u kliničkom tijeku. I nakon 50 dana životno ugroženi 'Pacijenti se liječe u Jedinici intenzivnog liječenja. Stanje jednog pacijenta ostaje najteže te, uz mehaničku ventilaciju, zahtijeva i lijekove za održavanje krvnog tlaka te liječenje dijalizom. Ostali pacijenti dišu samostalno te ne zahtijevaju primjenu lijekova za održavanje tlaka', poručuju iz KBC Sestre milosrdnice. Dodaju da svi pacijenti primaju antibiotsku terapiju prilagođenu kliničkom stanju i nalazima te se u redovitim intervalima podvrgavaju kirurškim zahvatima uklanjanja odumrlog tkiva.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+72 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL