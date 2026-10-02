Konačno se oglasila Romana Jerković: Evo kako objašnjava 'obiteljski' put u Strasbourg

SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković Kraljić oglasila se nakon medijskih napisa o putovanju u Strasbourg na kojem su bili i članovi njezine obitelji. Tvrdi da je događanje provedeno u skladu s pravilima Europskog parlamenta i grupacije S&D te da nije stajalo oko 12.000 eura, kako se navodilo, nego 8218,45 eura
Jerković Kraljić reagirala je nakon pitanja koja su se otvorila oko organizacije događanja u Strasbourgu i načina na koji su pojedini sudionici navedeni u dokumentaciji. U očitovanju tvrdi da je događanje organizirano u okviru njezina parlamentarnog rada te prema pravilima političke grupacije S&D.
Navodi da su sastanci s građanima, stručnjacima, predstavnicima akademske zajednice, pacijentima i drugim dionicima redovit dio rada eurozastupnika, a da je kroz aktivnosti koje je organizirala u Europskom parlamentu dosad prošlo više od 200 građana.
‘Trošak je bio 8218,45 eura’
Posebno se osvrnula na objavljeni iznos troškova.
‘Trošak ovog predmetnog događanja bio je 8218,45 eura, što je znatno manje iznosa koji se netočno navodi u medijima, te ukupno predstavlja iznos od 747,13 eura po osobi’, navodi se u očitovanju.
Jerković Kraljić tvrdi i da su dokumentaciju naknadno provjerile nadležne službe Europskog parlamenta i S&D-a te potvrdile da je događanje provedeno u skladu s pravilima i smjernicama.
Priznala pogreške u dokumentaciji
Potvrdila je, međutim, jedan od spornih detalja – u dokumentaciji su pojedinim sudionicima bile pogrešno navedene funkcije. Tvrdi da nije riječ o pokušaju lažnog predstavljanja sudionika, nego o administrativnoj pogrešci.
‘Riječ je o nenamjernom administrativnom propustu koji je nastao u procesu obrade dokumentacije od strane novozaposlene osobe u administraciji’, navodi se.
Prema njezinim tvrdnjama, pogreška je naknadno otkrivena i prijavljena nadležnima te nije utjecala na zakonitost događanja.
Tvrdi da su stručni sastanci održani
Jerković Kraljić odbacuje i navode prema kojima tijekom posjeta nisu održani stručni sastanci.
Prema njezinu očitovanju, održani su policy sastanci o provedbi i izazovima europskih zdravstvenih politika, a za njih su bile rezervirane i korištene prostorije Europskog parlamenta.
‘Dakle, netočno se u dijelu medija navodi kako toga nije bilo’, poručila je.
‘Troškove članova obitelji platila sam osobno’
Potvrdila je i da su među sudionicima bili članovi njezine obitelji. No tvrdi da njihovo sudjelovanje samo po sebi nije protivno pravilima Europskog parlamenta te da njihov boravak nije plaćen javnim novcem.
‘Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima, njihove je troškove osobno podmirila Romana Jerković’, stoji u očitovanju.