Ribić čestitao Milanoviću u svom stilu: Bojimo se izreke da vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. Vi sigurno niste janjeća narav

Povodom nadolazeće inauguracije izabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića, u nedjelju mu je 'čestitku' uputio čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, koji mu je predložio da kao prvi potez prije samog polaganja prisege uputi ispriku 'sindikatima, radnim ljudima i javnosti' zbog politika koje je provodio u vrijeme dok je bio hrvatski premijer

'Novi predsjedniče, povodom Vaše inauguracije red je da Vam čestita i netko iz sindikalnih redova. Pobijedili ste na izborima u drugom krugu u kojem zapravo prave alternative i nije bilo. Pobijedili ste na izborima za dužnost koju niti sami ne držite previše relevantnom. Za nju ste se, međutim, ipak kandidirali, iz čega primjećujemo da ste u stanju promijeniti mišljenje. To je nesumnjivo kvaliteta dobrog političara, pogotovo ako to učini na vrijeme. Baš kao što ste svojevremeno u oporbi zagovarali ublažavanje kriterija za provođenje referenduma građana, međutim, kada ste došli na vlast radikalno ste promijenili mišljenje. I to na vrijeme.

Čestitamo Vam na povratku u politiku i na htijenju da u njoj budete dugovječno baš kao i sindikalni čelnici, koje ste za dugovječnost optuživali. Baš ste Vi lansirali tu vrstu napada. Izgleda da ste sada shvatili da je dugovječnost vrlina u politici a da je iskustvo u tom poslu nezamjenjivo.

No, uz čestitke i dobre želje valja se prisjetiti i vaših sitnih promašaja dok ste bili predsjednik Vlade, kako ne biste slične ponavljali.

Vi i sami znate da ste suodgovorni za katastrofalno stanje u zemlji. U vrijeme Vaše vlasti produbili ste ekonomsku depresiju, izgubljeno je dva godišnja bruto-domaća proizvoda i stotine tisuća radnih mjesta, uz veliku količinu ljudske patnje, koja je kulminirala egzodusom stanovništva. Doveli ste zemlju na začelje u Europskoj uniji.

Iako je to odredilo sudbine hrvatskih birača, oni sami u kolopletu raznih kriterija za glasovanje ili su to propustili ili više ne drže prevažnim... Birači mogu, ali sindikati ne mogu i ne smiju zaboraviti da ste smanjivali primanja ljudima s najnižim plaćama i ljudima pred mirovinom.

Raduje nas da ste danas opet promijenili mišljenje pa ste u kampanji dirljivo govorili o „srcu ispod plave bluze“. Dobro je da nećete imati ovlasti po radničkim pitanjima kada slijedeći puta promijenite mišljenje pa radnicima sugerirate više rada, a štrajkove ocijenite smiješnim.

To što ste tada radili bilo je i nehumano i nepravedno, a sve to radili ste pravnim nasiljem nad ugovorima, čega ste kao pravnik bili potpuno svjesni.

Osim toga bio je to i težak ekonomski promašaj. Bez razumijevanja osnovnih ekonomskih zakonitosti u kriznim okolnostima, provodeći politiku stezanja remena, umjesto spašavanja potražnje i radnih mjesta, ugrozili ste budućnost zemlje.

Sve svoje krive poteze i danas opravdavate krizom. Doista ste bili usred teške krize Eurozone, ali Vaš je grijeh što niste znali kako se s time nositi. Vukli ste poteze u suprotnom pravcu od onih koji su potrebni za spašavanje proizvodnje i radnih mjesta u kriznim uvjetima.

Ne treba veći dokaz da je to tako od sadašnjeg stanja nacije s još nesagledivim posljedicama. Grijeh Plenkovićeve Vlade nije manji, jer je ona ostala na istim stranputicama, u neraskidivom zagrljaju briselskih zabluda, na podlozi njemačkih ekonomskih interesa. Nije li znakovito da obojica ponavljate obrasce istih ekonomskih politika. Obojica ste diplomati pa kao takvi, bez ekonomske verziranosti, upravljate zemljom po vanjskim uputama?

Istini za volju, bili ste u nepovoljnijem okruženju nego današnja vlast (čije su zasluge za nekakav ekonomski oporavak isto tolike koliko i zasluge za pobjedu nad ISIL-om). Međutim, Vi ste u težem okruženju radili teže promašaje.

Sindikati su govorili, ponekad i urlali neoliberalima u socijaldemokratskoj stranci, ali Vi to niste čuli? Možda zato što ste se s nama obračunavali, podmetali laži, izravno ili putem vaših kerbera, koji su ocrnjivali radne ljude i njihove sindikate kao retrogradne elemente da biste baš Vi zemlju sunovratili u retrogradnost.

Uskratili ste Hrvatskoj socijaldemokratsku politiku, vodili desnu ekonomsku politiku unutar lijeve stranke, a samim socijaldemokratima oduzeli socijaldemokraciju. U socijalno-ekonomskom smislu pretvorili ste stranku u društvo bez identiteta i vrijednosti. Oteli ste sindikatima socijaldemokratski oslonac i osiromašili spektar ponude hrvatskih političkih ideja.

Novi predsjedniče, ipak prvo što biste trebali napraviti prije inauguracije je ispričati se sindikatima, radnim ljudima i javnosti i pokazati da ste shvatili svoje zablude. Nema povjerenja bez očišćenja.

Vjerujemo da je to moguće i da su Vaše metamorfoze više od prigodne izborne retorike pa se nadamo da ćete poduprijeti socijalne i ekonomske politike sasvim suprotne od onih koje ste kao predsjednik Vlade vodili. Zalaganje za drugačije vrijednosti i drugačiji odnos dugujete sindikatima i radnim ljudima.

Međutim, bojimo se izreke da vuk dlaku mijenja ali ćud ne. Vi sigurno niste janjeća narav.'