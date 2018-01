Ribari o obeštećenju: Mi nećemo prodati našu granicu za dva škuda!

Istarski ribari dobili su potporu i jamstvo vlade da će njihovi interesi biti zaštićeni i da će u Savudrijskoj vali moći nesmetano raditi, izjavili su u četvrtak predstavnici ribara. Oni su se u Zagrebu sastali s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i predstavnicima drugih resora od kojih su tražili siguran i nesmetan rad u zaljevu i rješenje za kazne iz Slovenije.

'Dobili smo konkretnu potvrdu da će hrvatski ribar u Savudriji biti zaštićen i da će moći obavljati svoju djelatnost kao što ju je do sada obavljao tako da smo zadovoljni današnjim sastankom', dodao je.

Upitan što to konkretno znači, rekao je da je 'crta sredine crta razgraničenja između Hrvatske i Slovenije' te da će se svi eventualni nesporazumi rješavati dijalogom budući da se samo tako može doći do mirnog rješenja.

'Od večeras mirno spavamo. Ribari mogu slobodno raditi, ne trebaju se bojati ničega, država striktno stoji iza nas', rekao je Kolec. Što se tiče slovenskih kazni, od toga neće biti ništa, smatra on.

Zamoljen da komentira izjavu eurozastupnika Ivana Jakovčića koji je zapravo predložio da se arbitražna odluka provede a ribari obeštete, Kolec je rekao da je to izjava s kojom ribari ne žele imati nikakve veze. 'Mi nećemo prodati našu granicu za dva škuda i to je to'.

Savudrijski ribar Danilo Latin rekao je da su dobili obećanje da hrvatska vlada i država stoje čvrsto iza hrvatskog ribara koji, kako je rekao, ne ribari radi politike nego iz egzistencijalnih razloga.