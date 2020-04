Gostujući u emisiji Otvoreno HRT-a ministar gospodarstva Darko Horvat je izjavio kako je Hrvatska za razliku od Švedske izabrala strože mjere u borbi protiv koronavirusa te imala drugačiju filozofiju koja je donijela rezultate

Darko Horvat ističe kako je Vlada došla do jedne situacije gdje mjesec dana odolijeva raznim pitanjima i zahtjevima oko popuštanja mjera.

Davor Majetić kaže kako pola milijuna ljudi ide na posao svaki dan i sigurno da je 30 posto ljudi koji radi malo ili ne radi kod kuće i to je zabrinjavajuće.

'Sad treba vidjeti što učiniti da bismo ostali na stabilnim nogama. Svaka tvrtka je jedan mali eko sustav, oko te tvrtke je niz kooperanata, i opasnost je kao i ova korona koja se ne vidi, da počne lanac nelikvidnosti. Morate upumpati jednu značajnu likvidnost i to odmah u poslovni ekosustav. Ukoliko to učinite zaštitili ste radnike i te tvrtke. Kriza kako je došla tako će i proći', kaže Vedriš.

'Dotok novca je naglo prestao jer tu imate niz dobavljača koji rade paralelno. Ne snalazimo se nikako. Svi tapkamo u mraku, ne možemo se snaći. Ova mjera Vlade da pokrije mirovanje s minimalnom plaćom od 4000 kn, to koristimo i to je izvrsna mjera pogotovo za one tvrtke kao što je ova koja ima veliki udio zaposlenika koji su na toj razini plaće. Plaće su samo mali dio troška, nisu ni deset posto prihoda ili nisu ni 20 posto ukupnog troška jedne ovakve organizacije.Nedostaje jasna pomoć u likvidnosti. Dosta tu ima nesnalaženja kad se razgovara s bankama', objašnjava Školnik.

Školnik kaže kako je Web trgovina sad na 10 posto prometa.

'Ne možemo dugo ovako izdržati, izgubili smo 15 milijuna eura prihoda. Treba sjesti za stol i dogovoriti mjere. Nije realno da se sutra otvorimo, ali ni da ostanemo još tri mjeseca ili šest, smatra Slobodan Školnik.

Petar Šimić naglašava da je izuzetno sretan da su u prerađivačkoj industriji mjere donesene pravovremeno.

- Vjerujem da te mjere neće trebati trajati duže od tri mjeseca. Sačuvali smo radna mjesta i proizvodne cikluse koji su iznimno bitni, tržišta su sačuvana. Vjerujem da će i ovo blago popuštanje mjera, da nam je zdravlje naših djelatnika na prvom mjestu, ali i zadržati izvoz uz pomoć Vlade da ćemo prevladati ovaj koronavirus, ističe Šimić.

Šimić kaže kako je segment prodaje pao za 50 posto u odnosu sa zemljama u okruženju.

- Nikog od radnika nismo otpustili. Mjere su bile restriktivne i strože. Nismo imali ni jednog zaraženog u proizvodnji i tvrtki.Svi smo izvukli pouku iz recesijskog vremena. Svi smo doživjeli recesiju i ona se neće ponoviti, naglašava Šimić.