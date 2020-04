Davor Božinović pojasnio je kada bi moglo doći do popuštanja strogih mjera koje je zbog epidemije koronavirusa uveo Nacionalni stožer za civilnu zaštitu, a koje prema prvom izloženom planu traju još četiri dana

"U nedjelju te prve mjere istječu i vjerojatno idemo s produženjem jer najvažnije je da pratimo savjete epidemiologa, a oni kažu da bi pet do sedam dana trebalo imati pad oboljelih da se ide u popuštanje mjera. Naravno da razgovaramo o tome svakodnevno, jasna nam je i situacija kad govorimo o gospodarstvu, o osiguranju uvjeta za život. Krećemo se po uskoj margini, naravno da je na prvom mjestu zaštita zdravlja, života, no moramo razmišljati kada bi se i koje mjere mogle popuštati", rekao je Božinović.

'Vidi se da su naše mjere bile dobre, Hrvatska ima stvarno dobar rezultat kada se gleda prosjek broja oboljelih. Naravno da nam je žao svake umrle osobe, no naš zdravstveni sustav nije opterećen kao u drugim zemljama i nadamo se da će nam to omogućiti da u neko dogledno vrijeme razmišljanje o popuštanju. Tu treba biti jasan, popuštanje vjerojatno znači i povećanje rizika kad govorimo o broju oboljelih', dodao je Božinović..

Prve mjere trajale su 30 dana, no nove vjerojatno neće biti uvedene na taj period.

"Razmišljamo da to bude kraće, ali može se nešto promijeniti u pet dana ne u 15, ne u 30. Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji jer nam je stvarno na prvom mjestu sačuvati živote', rekao je Božinović za RTL Danas.

Nije htio govoriti hoće li u nedjelju biti nekog popuštanja jer do onda je još nekoliko dana: "Idemo vidjeti kako ćemo se nositi s borbom u sljedećim danima i to će sigurno biti jedan od elemenata na temelju kojih ćemo odlučiti. Ne možemo govoriti o nekim datumima. U ovom trenutku datum bi sigurno bio breaking news, no u ovom trenutku nitko racionalno ne može reći da će nešto biti taj i taj dan. To nitko ne zna".

O svemu će, kaže Božinović, odlučiti Vlada.

"Stožer je tu, on je Vladin stožer, a Vlada je ta koja kontrolira cijeli proces. Stožer postoji kao Vladino tijel oda bi se neke odluke donosilo hitno, potrebno je tijelo koje je operativno", komentirao je Božinović Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i SDP-ov amandman da Vlada bude ta koja odlučuje, a ne Stožer.