Ukrajinci srušili najopasnijeg ruskog lovca: F-16 i Patriot namamili ga u zamku

Ukrajinske zračne snage objavile su da su iznad istočne Ukrajine srušile ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-35, jedan od najmodernijih lovaca u ruskoj službi. Riječ je o dobro pripremljenoj zasjedi u kojoj su ukrajinski F-16 i sustav Patriot djelovali zajedno

Ruski pilot se uspio katapultirati i kasnije je spašen. Moskva incident zasad nije detaljno službeno komentirala, a okolnosti rušenja nisu neovisno potvrđene. Jedan od najvrjednijih ruskih aviona Su-35 je dvomotorni nadzvučni borbeni zrakoplov generacije 4++, razvijen kao duboko modernizirana verzija obitelji Su-27. Rusija ga koristi za zračne borbe, presretanja i zaštitu zrakoplova koji izvode udare vođenim bombama i projektilima.

Zbog snažnog radara, velikog doleta i sposobnosti nošenja projektila zrak-zrak velikog dometa, Su-35 se smatra jednim od najopasnijih ruskih aviona u ratu protiv Ukrajine. Upravo zato bi njegovo rušenje, ako se potvrdi, bilo važan taktički i simbolički uspjeh za Kijev. Ruski kanali: F-16 su glumili mamac Prema tvrdnjama ruskih vojnih kanala The Voivode Reports i Fighterbomber, Ukrajinci su u operaciji koristili tri borbena zrakoplova F-16. Jedan je navodno letio nisko prema ruskim položajima, oponašajući profil leta aviona koji bi mogao izvesti napad preciznim kliznim bombama. Druga dva F-16 navodno su letjela više, spremna ispaliti radarski vođene projektile AIM-120 AMRAAM na ruske lovce koji bi pokušali presresti zrakoplov-mamac.

According to unconfirmed information, the Russian Su-35 was shot down while trying to shoot down a Ukrainian F-16 with an R-37/77 air-to-air missile.



The F-16 was reportedly pretending to drop glide-bombs, while in reality, it, covered by 2 additional F-16s, was trying to… https://t.co/UXM9243Opv — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 8, 2026

Takva pratnja nije neuobičajena u suvremenom zračnom ratu. No prema ruskim izvorima, ovaj put Ukrajinci su imali dodatnu pomoć sa zemlje. Uloga Patriota: radar koji vidi dalje Neslužbeni ruski kanali tvrde da je u zasjedi sudjelovala i ukrajinska baterija sustava Patriot, približena na oko 60 kilometara od sive zone bojišta. Time je njezin radar mogao promatrati prostor duboko prema teritoriju pod ruskom kontrolom.

Ruski avion Su-35 Izvor: Profimedia / Autor: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia







+7 Ruski avion Su-35 Izvor: Profimedia / Autor: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia