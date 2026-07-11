Ukrajinci srušili najopasnijeg ruskog lovca: F-16 i Patriot namamili ga u zamku

Ukrajinske zračne snage objavile su da su iznad istočne Ukrajine srušile ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-35, jedan od najmodernijih lovaca u ruskoj službi. Riječ je o dobro pripremljenoj zasjedi u kojoj su ukrajinski F-16 i sustav Patriot djelovali zajedno
Ruski pilot se uspio katapultirati i kasnije je spašen. Moskva incident zasad nije detaljno službeno komentirala, a okolnosti rušenja nisu neovisno potvrđene.
Jedan od najvrjednijih ruskih aviona
Su-35 je dvomotorni nadzvučni borbeni zrakoplov generacije 4++, razvijen kao duboko modernizirana verzija obitelji Su-27. Rusija ga koristi za zračne borbe, presretanja i zaštitu zrakoplova koji izvode udare vođenim bombama i projektilima.
Zbog snažnog radara, velikog doleta i sposobnosti nošenja projektila zrak-zrak velikog dometa, Su-35 se smatra jednim od najopasnijih ruskih aviona u ratu protiv Ukrajine. Upravo zato bi njegovo rušenje, ako se potvrdi, bilo važan taktički i simbolički uspjeh za Kijev.
Ruski kanali: F-16 su glumili mamac
Prema tvrdnjama ruskih vojnih kanala The Voivode Reports i Fighterbomber, Ukrajinci su u operaciji koristili tri borbena zrakoplova F-16. Jedan je navodno letio nisko prema ruskim položajima, oponašajući profil leta aviona koji bi mogao izvesti napad preciznim kliznim bombama.
Druga dva F-16 navodno su letjela više, spremna ispaliti radarski vođene projektile AIM-120 AMRAAM na ruske lovce koji bi pokušali presresti zrakoplov-mamac.
Takva pratnja nije neuobičajena u suvremenom zračnom ratu. No prema ruskim izvorima, ovaj put Ukrajinci su imali dodatnu pomoć sa zemlje.
Uloga Patriota: radar koji vidi dalje
Neslužbeni ruski kanali tvrde da je u zasjedi sudjelovala i ukrajinska baterija sustava Patriot, približena na oko 60 kilometara od sive zone bojišta. Time je njezin radar mogao promatrati prostor duboko prema teritoriju pod ruskom kontrolom.
F-16 ima vlastiti radar, ali radari povezani s Patriotom imaju znatno veći domet. To znači da su ukrajinski piloti mogli ranije uočiti približavanje ruskog Su-35 i dobiti bolju sliku bojišta nego što bi je imali oslanjajući se samo na senzore u zrakoplovima.
Ostaje nejasno je li ruski lovac srušen projektilom ispaljenim s F-16 ili projektilom iz sustava Patriot. U oba scenarija ključna bi bila koordinacija između zračnih i kopnenih sustava, piše američki novinar i analitičar David Axe u tekstu za Euromaidan Press.