Reiner očitao bukvicu Beljaku: On je neodgojen, nepristojan, agresivan; koristi Miloševićeve teze

Potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner (HDZ) u ponedjeljak je neuvjerljivom nazvao ispriku šefa HSS-a Kreše Beljaka zbog twita u kojem je opravdavao politička ubojstva emigranata za vrijeme Jugoslavije, napisavši kako Udba, zloglasna tajna policija, očito nije ubila dovoljno ljudi

'Bez obzira n a neuvjerljivost njegove isprike , koja se odnosi samo na dio izjave, ona zabrinjava zbog toga što ukazuje na porast lijevog ekstremizma u Hrvatskoj', rekao je potpredsjednik Sabora, navodeći kako ljudi koji napišu da bi se na taj način obračunavali sa političkim suparnicima, očito tako i misle. Podsjeća da to nije prvi takav sluča j, da se on vrlo dobro uklapa u izjave, primjerice, dugogodišnjeg zastupnika SDP-a Nenada Stazića , kako izgleda da u svibnju '45 pobjednici nisu temeljito obavili posao.

Kome se Beljak ispričao?

Reiner se zapitao kome se zapravo Beljak ispričao - rodbini više od stotinu ljudi koje je Udba ubila, ili se pak ispričao zbog tvrdnje da su ratovi na području bivše Jugoslavije rezultat fašizma.

'To je teza koju je imao Slobodan Milošević, dakle svi su krivi, sve je to fašizam', primjetio je i naglasio kako je ta teza također 'krajnje uvredljiva', ne samo za prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, nego i za sve hrvatske branitelje.

'Ne znam je li se i njima ispričao, jer iz one, tako na pol isprike, je to teško zaključiti', izjavio je. Naglasio je kako 'zabrinjava činjenica da se javlja lijevi ekstremizam, a da on ne dobiva dovoljno pozornosti, niti u medijima, niti u javnosti'.

Kako bi podcrtao neprihvatljivost Beljakove izjave, Reiner kaže kako očekuje da slijedeći puta kaže da je sasvim u redu da je Stjepan Radić ubijen u beogradskoj skupštini, da je Vladko Maček sjedio u zatvoru, a da dan kasnije to demantira. 'Silno me zanima tko će od pravih HSS-ovaca, stranke sa dugom poviješću, koja je između dva rata okupljala sve hrvatsko, za takvog lika ikada moći glasovati', izjavio je.