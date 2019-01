Reiner: HDZ o prijevremenim izborima ne razmišlja

HDZ ne razmišlja o prijevremenim parlamentarnim izborima jer ne treba trošiti vrijeme i novac, ali je na njih spreman, rekao je u subotu potpredsjednik Sabora Željko Reiner, a prijedloge zagrebačkog gradonačelnika Milan Bandić o zajedničkim kapitalnim projektima Grada Zagreba s Vladom ne smatra ucjenom već normalnim dijelom razgovora koalicijskih partnera

"Demokracija podrazumijeva i izbore, a isto tako podrazumijeva i dijalog među partnerima u koalicijama, tako da je sve to nešto što je normalno i moguće - a što je bolje, to je stvar trenutka", dodao je ministar zdravstva.

Ali i zato, naglasio je Reiner, što je za realizaciju važnih projekata, od kojih su neki ostvareni, dok su neki tek u procesu, potreban puni mandat ove Vlade. Također za neke važne strateške državne projekte čak ni to vrijeme nije dovoljno, "pa bi bilo bolje to ne prekidati".

Naglasio je kako on nigdje u Bandićevim zahtjevima nije prepoznao elemente ucjene.

Saborski zastupnik HDZ-a Ivan Čelić, koji je također bio na 12. Danu mimoza na Cvjetnom trgu, upitan o istoj temi novinarima je izjavio da koalicijski partneri mogu iznositi svoje stavove, ali, kazao je, "ako je to na razini nekakvih ultimatuma ili ucjena, onda je to neprihvatljivo i u takvoj opciji dolaze i prijevremeni izbori kao mogućnost".

Zamjenica gradonačelnika demantira nagađanja o Bandićevim ucjenama

Nagađanja o navodnom ucjenjivanju koalicijskih partnera u subotu je demantirala i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić.

"Suradnica sam Milana Bandića. Svi njegovi suradnici znaju da gradonačelnik Bandić nikada nije komunicirao bilo s kime na razini ucjene. Ne znam kako je to netko mogao zaključiti", rekla je Majić.

Glede predloženih prioritetnih projekata novinarima je poručila kako je riječ o konkretnim projektima – "ne možete ucjenjivati nekoga s kim već realizirate te projekte".

Novinari su Kujundžića i Reinera pitali i kako komentira objavljivanje video snimke učenika Tehničke škole u Vukovaru koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku jer na nogometnoj utakmici finala Kupa Vukovara između NK-a Vuteks Sloga Vukovar i HNK-a Vukovar ‘91., odigranoj prošle godine, nisu ustali dok je bila intonirana državna himna Republike Hrvatske. Tu je snimku na mrežne stranice Grada Vukovara postavio gradonačelnik Ivan Penava.

Kujundžić je kazao kako ne može komentirati jer ne zna što je Penava točno objavio. "Ali ono što mogu reći je da uistinu treba maksimalno poraditi na istinskoj pomirbi, a poglavito među mladim ljudima", kazao je ministar.

Reiner je napomenuo kako ne želi "izvoditi konfabulacije", ali da smatra da se djecu ne bi smjelo eksploatirati u medijima ni u kojim okolnostima.

"Ja mislim da se djeca ne smiju koristiti nikada i ni u koje svrhe, pogotovo kad je politika u pitanju, bez obzira bile to najbolje ili najlošije namjere. To jednostavno nije primjereno, tko bi od nas volio vidjeti sliku svojega djeteta u bilo koju svrhu prikazanu u javnosti? Mislim da to nije nešto što treba raditi", kazao je.