Orešković: Jandroković se okuražio otkad je pustio bradu

Političke događaje u tjednu na izmaku u Novom danu na N1 televiziji je komentirala bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković

"Najjednostavnije bi bilo reći daje stanje u Saboru refleksija stanja u društvu urušenog sustava vrijednosti i kulture. To više nije institucija u kojoj se raspravlja o zakonima, osmišljavaju normativna rješenja, ne razgovara se o bitnim pitanjima za društvo i ne vrši kontrola izvršne vlasti. To je ogledalo ljudi koji su na vlasti i njihovog nasilja nad institucijama. Svi oni koji obnašaju vlast trebali bi imati osjećaj poštovanja prema državi i građanima koji su ih birali, toga nema", rekla je Orešković.

Nije štedjela kritike na račun oporbe.

"Nedostaje pripremljenosti i znanja. Krupne afere niču brzinom da se u medijima ne stignu popratiti. Sve to događa se pred oporbom koja se ponaša kao zečići pred autofarom. Podbacili su u svojoj parlamentarnoj ulozi, zato ne postoji kontrola moći... Oporba je plaćena da postavlja pitanja i koristi mehanizme nadzora... Ova posljednja afera koju svrstavamo u širi domet SMS slučaja pa tako i optužbe bivšeg djelatnika Pantovčaka da mu je djelatnik SOA-e prijetio.

To su teške institucionalne povrede, a vidljivo je kako se ponaša oporba. Netko je sigurno kriv, to mogu biti ili institucije ili je problem u Radeljiću koji je iznio optužbe koje ne stoje. Ali, onda on mora odgovarati. To se mora izvesti na čistac. Ovaj slučaj sam spomenula u kontekstu postupanja oporbe koja slegne ramenima, zašuti. Najkomotnije je biti u oporbi, nemaš osjećaj da bi trebao biti na braniku očuvanja vladavine prava", navela je Orešković.

Komentirala je propali posao s izraelskim avionima i ponašanje ministra Krstičevića u Saboru.

"Meni je promatrati Krstičevića vrlo nelagodan i otužan prizor. Riječ je o ministru koji niti stilom izražavanja niti kompetencijama nije opravdao obnašanje dužnosti, neovisno o zaslugama u Domovinskom ratu", rekla je i dodala da se u poslu s izraelcima budi sumnja u korupciju te da se navodila voda na mlin tvrtkama koje su bile povezane s izraelskim tvrtkama, a nekoć su bile povezane s ministrom.

Osrvnula se i na izjavu Gordana Jandrokovića koji je komentiravši najavu pet novih projekata Milana Bandića za koje će tražiti potporu Vlade, poručio da ucjene ne dolaze u obzir te natuknuo mogućnost prijeveremnih izbora.

"Treba pitati Gordana Jandrokovića. Čini mi se da se jako okuražio od kad je pustio bradu. Bandić nije politički nego pravosudni problem. Postoji samo zato što nemamo učinkovito pravosuđe... Prošlo je pet godina od otvaranja postupaka protiv Bandića, njegova moć samo raste. Percepcija u društvu je - što ti je krimen veći, bit će ti veća politička moć. Kako proizlazi iz izjave predsjednika Sabora, raste i moć ucjene", zaključila je Orešković za N1.