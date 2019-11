Reiner žestoko uzvratio Beljaku: Nije dostojan Tuđmanu ni obrisati cipele

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) žestoko je u ponedjeljak odgovorio na tvrdnju Kreše Beljaka (HSS) da se u Hrvatskoj 'otac korupcije zvao Franjo Tuđman' poručivši kako bi bilo 'smješno da nije tragično tko to govori' te kako Beljak 'nije dostojan Tuđmanu ni obrisati cipele'

Petrijevčanin Vuksanović: Lažne, neutemeljene i sramotne izjave

Beljakovu izjavu osudila je i HDZ-ova zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović.

'To su lažne, neutemeljene i sramotne izjave usmjerene protiv aktera hrvatske političke scene, a što je najtužnije, protiv prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je znao preuzeti inicijativu u teškim vremenima kad je to trebalo. Osoba koja je to izjavila pokazuje da joj nije stalo do istine, nego do manipulacije i laži, na čemu gradi svoju političku platformu', poručila je zastupnica.

Beljak je na potpisivanju deklaracije ustvrdio je da svaka zemlja ima korupciju, jedino kod nas korupcija ima državu i domovinu.

'Otac te korupcije zvao se Franjo Tuđman. Kum te korupcije zove se Vladimir Šeks, tvorac prvog Ustava. Djeca te korupcije zovu se Ivo Sanader i Andrej Plenković, a ovo što se danas događa je kulminacija tridesetogodišnjeg upropaštavanja Hrvatske', kazao je Beljak.