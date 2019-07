Recikliranje u 'ekodiktaturi': Svako jutro se pitajte kakvo ćete smeće danas biti

Nova politika razvrstavanja otpada u kineskom megalopolisu Šangaju izazvala je velike glavobolje lokalnom stanovništvu. Mnogi se iz dana u dan muče s odgovorom na naizgled jednostavno pitanje: 'Kakvo si ti smeće?'

No mnogi žitelji Šangaja su zbunjeni jer nije jasno što pripada kojoj kategoriji. Tako The Guardian piše da je predviđeno da pileće kosti idu u mokri koš za smeće, ali se svinjske smatraju suhim otpadom. Baterije mobitela su štetni otpad, ali obične ulaze u suho smeće. Također, problem su striktna pravila iznošenja otpada koji se iz kuća i stanova dostavlja na određena mjesta u određeno vrijeme, ujutro ili navečer, pod nadzorom volontera.

Šangaj, grad u kojem živi oko 23 milijuna ljudi, prvi je primjer nastojanja Kine da poveća stopu recikliranja, jednu od najnižih u regiji jer doseže manje od 20 posto. Kina se nada da će do 2020. godine taj postotak podići do 35 posto, a do 2025. planiraju uvesti sustav razvrstavanja gradskog otpada na nacionalnoj razini, navodi se u tekstu u The Guardianu.

'Svaki dan se probudite s jednim pitanjem: kakvo ćete smeće danas biti?' napisao je korisnik platforme za mikrobloging Sina Weibo , u popularnom blogu pod naslovom 'Istina iza klasifikacije smeća koja stanovnike Šangaja dovodi do ludila'.

Reakcija javnosti simbolizira vrstu politika koje se provode odozgo prema dolje, a koje Kina inicira u posljednjem desetljeću. Početkom lipnja kineski vođa Xi Jinping nazvao je sortiranje otpada svojevrsnim 'novim trendom' i pozvao lokalne vlasti na poduzimanje odlučnijih akcija.

'To je ono što ljudi nazivaju autoritarnim okruženjem. To nije ekološki zasnovana svijest s dna. To je neka vrsta ekodiktature, vrlo čudan, ali nekako učinkovit način upravljanja', rekao je Geoffrey Chun-fung Chen, predavač na katedri za kineske studije na Sveučilištu Xi'an Jiaotong-Liverpool u Suzhou.

Kinesko vodstvo je u misiji promicanja reputacije zemlje kao ekološki održive, predvodnice u borbi protiv klimatskih promjena te zemlje koja promiče 'ekološku civilizaciju' kod kuće kako bi se smanjili negativni utjecaji na okoliš koje je prouzročio brz rast. Chen kaže da je konačni rezultat često tek nešto viši od dekoracije.

Dok su politike kao što su promicanje obnovljive energije koristile subvencije i druge poticaje, sortiranje smeća se oslanja na prisilu i stanovnici se suočavaju s visokim kaznama zbog kršenja pravila. Neke velike stambene zajednice izdaju vrećice s barkodovima kako bi se moglo procijeniti sudjelovanje različitih kućanstava u kompleksu u procesu reciklaže. Stanovnici koji nisu uključeni na odgovarajući način mogli bi postati otpadnicima, imati snižene socijalne kreditne bodove ili u ozbiljnim slučajevima biti stavljeni na popis 'javne platforme za kredibilitet'.

'Mnogi stanovnici boje se da će biti kažnjeni i nemaju razvijenu svijest da je to bolje za okoliš', rekao je Chen.

Svijest o ekološkim pitanjima, od kvalitete zraka do onečišćenja tla, postupno je rasla, ali je malo pažnje usmjereno na smanjivanje prekomjernog otpada, navodi Chen za The Guardian. Educiranje javnosti i provedba sličnih pravila vjerojatno će biti teži u gradovima koji nisu toliko razvijeni kao Šangaj.

No promatrači vjeruju da bi dugoročno program mogao biti učinkovit. Pokušavajući ga provesti u Šangaju, dužnosnici mogu vidjeti što funkcionira, a što ne, istaknuo je Chen.

Stanovnici su u cijelom tom kaosu smislili vlastite smjernice kako da se kategorizacija otpada učini jednostavnijom. Ako svinja može pojesti nešto, to odlazi u mokri spremnik. Ako svinja ne može, to je suhi otpad. Ako je vjerojatno da će svinja umrijeti ako ga pojede, otpad je opasan. Ako biste ga mogli prodati i kupiti svinju primljenim sredstvima, to je otpad koji se može reciklirati. Jedan korisnik je napisao na Weibou, izlažući neslužbene smjernice: 'Samo razmisli o tome kako se svinja osjeća i sve smeće može se ispravno sortirati.'