Reakcije na Škorinu objavu kandidature: Uspoređuju ga s Tuđmanom i s Aleksandrom Karađorđevićem

Predsjedničku kandidaturu Miroslave Škore u N1 emisiji Točka na tjedan komentirali su novinar Tihomir Ponoš iz Novog lista i novinar Ivica Ružičić s Hrvatskog radija

'Miroslav Škoro traži dosta velike ovlasti. On traži da bude nadređen Vladi. Želi povratak na čvrstu ruku. To bi značilo povratak na potkopavanje demokratskih institucija, sve je to zamotano u populistički celofan. On želi biti nova verzija Franje Tuđmana, ali bez stranačke potpore', komentirao je Tihomir Ponoš u Točki na tjedan podsjećajući kako ovlasti koje navodi Škoro podsjećaju na francusku Petu republiku, no kako je ovo Hrvatska i kako je politička kultura kao i način funkcioniranja institucija drugačija.