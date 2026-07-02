MVEP: Osuđujemo napad na Kijev, Ukrajinci trebaju znati da nisu sami

"Naše misli su s obiteljima koje su izgubile voljene, s ozlijeđenima i sa svim građanima Kijeva koji su još jednom morali provesti noć pod prijetnjom projektila i dronova. U ovim teškim trenucima Ukrajinci trebaju znati da nisu sami ", poručili su iz ministarstva.

Naglasili su da je potrebno nastaviti podupirati Ukrajinu i njezino pravo na mir, slobodu i sigurnost.

Poginula je najmanje 21 osoba, a više desetaka ih je ranjeno u ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, priopćile su ukrajinske vlasti.