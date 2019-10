Razgovarali smo s ljudima koji stoje iza velike zelene akcije u Dalmaciji: Radi se i gušta, makar su kontinentalci iznenađeni kad vide koliko tu ima posla

Proteklog vikenda okupilo ih se oko šest stotina, ovog vikenda još najmanje tisuću, a u još dva navrata brojka će se popeti na barem četiri tisuće. Izviđači, učenici s roditeljima, volonteri, penzioneri, sponzori, planinari, bankari i veleposlanici - svi oni i ove godine izvući će Boranku, po masovnosti vjerojatno najveću organiziranu volontersku akciju u Hrvatskoj

Na obroncima Mosora, teško stradalim u katastrofalnom 'splitskom' požaru prije dvije godine, te na lokaciji Kožino u blizini Zadra lani su zasadili oko 25 tisuća stabala. Ove godine planirano ih je negdje oko 40 tisuća. Nisu se sva primila, no to je čak i manje bitno: akcija je ionako korisna i u mnogim drugim, pa i nevidljivim aspektima.

'Da, sudjelovali smo u gašenju onog velikog požara i bilo je grozno gledati što je ostalo iza njega. Iz prakse znamo da se požarišta rijetko ili nikad ponovno pošumljavaju, zgarišta ostanu netaknuta, a vjerojatnost obnove je jako mala. A nama izviđačima šuma je doista drugi dom', dodaje on.

Hrvati jesu skloni volontiranju, vole se uključiti u njega, ali prethodno treba doprijeti do njih. Najčešće teškom mukom, pa je vjerojatno ključno pitanje bilo - kako predstaviti priču?

'Istina je: ako ljude samo pozivaš, odazvat će se relativno mali broj. Ali ako složiš suvislu ideju i lijepo je prezentiraš, svi će pohrliti. I tako smo s ljudima iz agencije Imago danima sjedili i mozgali, sami sebi izgledali smo poput profesora Baltazara, sve dok nismo složili koncept', smije se Špicer.

On je jednostavan, a zapravo vrlo efektan: već izgorjela stabla uklanjaju se i od njih se u spalionici dolazi do crnog pepela. Potom se taj materijal koristi u proizvodnji crnih pastela. Zatim se pastele dijele - evo, u nešto više od godine dana podijeljeno ih je više od 130 tisuća - da bi djeca i odrasli crtali svoje borove, postavljali ih na stranicu Boranke i tako kreirali virtualnu šumu. Svako imaginarno stablo uz deset kuna donacije postaje - prirodno.

'Teška je to bila muka, recimo oko zaokruživanja cijelog procesa. U Hrvatskoj, naime, više nitko ne proizvodi ništa - pa tako ni olovke koje smo željeli dobiti - no javili su nam se iz tvrtke Karbon i ondje smo došli do koncepta crnih pastela, do konačne formule. A time i do recepta kako zatvoriti krug i kako ljudima približiti ono što želimo napraviti', kaže Špicer.