Ravnatelj KBC Split Julije Meštrović: Stanje je alarmantno!

Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, dramatičnim je apelom pozvao sugrađane da pridržavanjem epidemioloških mjera spriječe kolaps bolnice u Splitu, opisao je što se događa. "Zaista treba reći da je stanje alarmantno!", kazao je Meštrović

"Jutros smo imali sastanak stručnog vijeća KBC-a Split, razmotrili smo brojke, razmotrili smo trendove. Naš kolega Ivić, koji je predstojnik Klinike za zarazne bolesti, predstavio nam je stanje onako kakvo je. Brojke pokazuju da se broj naših bolesnika udvostručio u zadnjih tjedan dana. Ako se to tako nastavi, bit ćemo u velikom problemu. Sad kad je pola naših kapaciteta za covid bolesnike zauzeto ovo je zadnji trenutak da se ponašamo tako da se taj broj više ne povećava ili da se ne povećava znatno", kazao je Meštrović za N1.

Objasnio je da je trenutno u KBC-u 70 oboljelih s teškim simptomima, od kojih je na respiratoru šest, te da je "veliki broj bolesnika na kisiku".

"Već je sada broj toliki da ćemo, ako se nastavi povećavati, najprije imati problem s osobljem, a nakon toga će biti problem i s kapacitetima", kazao je Meštrović.

Rekao je da su u opasnosti, ne samo bolesnici čija je glavna dijagnoza covid-19, nego i oni kojima je nužan operacijski zahvat, a istodobno su zaraženi covidom.

"Broj takvih bolesnika u našoj bolnici se povećava, i to toliko brzo, da je zaista stanje alarmantno! Hitno se moramo uozbiljiti, moramo se disciplinirano ponašati, provoditi sve mjere koje su preporučene!", ponovio je i dodao da u pitanje dolazi ponavljanje situacije u kojoj se bolnički sustav ovog dijela Dalmacije našao u ožujku i u travnju.

Kazao je da je ovo zadnji trenutak u Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji da ne dođe u pitanje bolnički sustav.

'Nitko ne želi da se to dogodi, to bi bilo zaista vrlo loše. Jer mi moramo liječiti sve bolesnike, kojima je potrebno ambulantno, bolničko, naprosto bi bilo šteta da se to ponovo dogodi. Moramo spašavati bolnicu našim ponašanjem izvan bolnice. A bolnica nam treba svima', naveo je ravnatelj KBC-a Split.

Kazao je da istodobno pokušavaju sve da se sačuvaju kapaciteti bolnice i da je činjenica da je sad prosječna dob hospitlaiziranih niža nego prošle zime. Zaraženo je oko 35 djelatnika bolnice, to se odnosi na zdravstvene i na nezdravstvene djelatnike.

Pritom je čak i slučaj u kojem su nedavno djelatnici Hitne pokušavali reanimirati maloljetnu djevojku, oboljelu od covida, zbog čega su završili u karanteni.