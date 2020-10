'Zadnjih dva do tri tjedna primjećujemo da ima dosta upala pluća, i kod mlađih pacijenata'

Ravnatelji dva bolnička centra - Julije Meštrović, ravnatelj KBC Split, i Željko Zupčić, ravnatelj osječkog KBC-a gostovali su u Dnevniku N1. Obojica ističu da situacija zasad nije alarmantna, no ako dođe do velikog porasta oboljelih, problemi će se pojaviti

KBC Split na raspolaganju ima 150 kreveta za najteže bolesnike od čega je 30-ak popunjeno. Na pitanje ima li dovoljno osoblja Meštrović odgovara:

"To je najveće pitanje i tu je najveća teškoća svih nas u zdravstvenom sustavu. I prostor i oprema postoje, ali sve može biti problematično kad se radi o osoblju. Zato moramo čuvati zdravstveni sustav jer će prevelik broj bolesnika biti teško opskrbiti. Imamo između 9 do 12, 13 kolega u izolaciji, ali su s različitih odjela. Na vrijeme se prepoznala zaraza."

"Spremni smo na sve scenarije, prolazili smo i teže izazove, ali ne bi bilo dobro da se tako nešto ponovi", naglasio je.

Ravnatelj KBC-a Osijek, Željko Zupčić, kaže da je popunjenost izolacijskih kapaciteta oko 65%. "Pripremamo se za vikend, za potencijalne nove prijeme", rekao je.

"Imamo pripremljene planove B i C, možemo brzo aktivirati te planove ako bi imali veći priljev. U rezervi imamo koliko treba", istaknuo je Zupčić.

Što se tiče broja respiratora, odgovara: "Kao respiracijski centar pokrivamo pet županija, isključivo našim kadrom, nije bilo potrebe povlačenja iz drugih bolnica. Ako bude potrebno, tražit ćemo pomoć od općih bolnica u okolici."

Komentirajući broj anesteziologa, koji rade s pacijentima na intenzivnoj njezi i respiratorima, rekao je: "S današnjim danom imamo 12 anesteziologa pozitivnih. Uglavnom su asimptomatski, dva s blažim simptomima, dva aspimtomatska kirurga."

Ako broj zaraženih dodatno naraste, i liječnici će biti pod većim udarom, no Zupčić ističe: "U suradnji s ministarstvom zdravstva radimo edukacije dodatnog liječničkog osoblja i medicinskih tehničara za intenzivno liječenje. Ako dođe do velikog proboja, radit će se samo nužno, sve resurse ćemo usmjeriti prema borbi s covidom. Resorni ministar je iznio brojke i spremni smo svu količinu staviti na raspolaganje, nadamo se da do tih scenarija neće doći."

Istaknuo je također, što se tiče simptoma oboljelih, zabilježen je rast upala pluća:

"Zadnjih dva do tri tjedna primjećujemo da ima dosta upala pluća, i kod mlađih pacijenata. To je učestalije."