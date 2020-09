'Nakon kraja pandemije očekuje se porast broja malignih bolesti. Kontrolni pregledi se ne smiju zanemarivati zbog koronavirusa!'

U posljednjih 15 dana preko 100 posto je skočio broj bolesnika koji su zbog koronavirusa morali biti hospitalizirani. Brojevi i postoci ne čude kad se zna da Hrvatska danima bilježi negativne trendove. U Splitu je u tijeku reorganizacija KBC-a kako bi se mogli primiti svi bolesnici zaraženi koronavirusom, a neke nove mjere poduzimaju se i u KBC-u Zagreb

Pacijenti koji dolaze u KBC Zagreb na kontrolne pregleda moraju imati test da nisu pozitivni na COVID, test ne smije biti stariji od 48 sati, to je preporuka HZJZ-a.

Prof. Ćorušić naglasio je kako se osoblje u bolnici maksimalno trudi da ljudima s drugim dijagnozama koji dolaze na neki kontrolni ili drugi pregled maksimalno skrate vrijeme čekanja i boravka u bolnici . U tome su donekle i uspjeli, kaže, ali pacijenti zbog svoje sigurnosti, ako nešto nije hitno, izbjegavaju odlazak liječniku. Nije to hrvatski specifikum, napominje, tako je po svijetu, no nažalost očekuje se da će nakon kraja pandemije porasti broj malignih bolesti . Jer ljudi jednostavno ne dolaze na svoje kontrolne preglede, ne obavljaju ono što bi inače napravili.

'Moramo zbrinjavati sve bolesnike, one zaražene koronavirusom i sve ostale. Postavili smo šatore ispred bolnice koji služe za opservaciju onih bolesnika za koje primarno ne postoji sumnja na bolest COVID-19, no ako su došli zbog drugog razloga, a osoblje ima sumnju na COVID, moraju tamo biti opservirani dok se ne utvrdi postoji li infekcija i tek nakon toga slijedi daljnji postupak. Pacijenti kod kojih je sumnja na COVID-19 i dalje prisutna, upućuju se u Zaraznu bolnicu', objasnio je Meštrović.

'Imamo mogućnost i za brzi test, rezultat je gotov sat i pol kasnije, nitko zbog toga nije ostao zakinut. Kod nas dnevno prođe oko 350-400 ljudi, uveli smo posebnu jedinicu koja je izolirana i ljude koji dolaze zbog drugih tegoba također testiramo na COVID-19. Tako smo otkrili 51 pozitivnog pacijenta na koronavirus koji nisu došli u bolnicu iz tog razloga. Moramo imati takve procedure, moramo štiti bolnicu, osoblje a i ostale posjetitelje', rekao je Ćorušić.

Od početka pandemije u KBC-u Zagreb je bilo 38 zdravstvenih djelatnika zaraženih koronavirusom, više od 200 ih je prošlo samoizolaciju.

'Morat ćemo se naviknuti na ovu situaciju, to je nešto što svijet nije vidio više od 100 godina, premalo se zna o tom virusu, proizvođači vode utrku tko će prije proizvesti cjepivo, no moramo kroz tri faze istraživanja čekati efekte tih cjepiva, dakle ne znam kada će to cjepivo biti spremno, mislim da neće biti tko brzo', smatra Ćorušić.

'Stiže rujan, moramo biti oprezni, ozbiljni i pridržavati se svih već poznatih uputa. Moramo čuvati jedni druge, ako se tako ponašamo, vjerujem da će sve biti dobro', zaključio je Meštrović.