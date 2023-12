Rat u Ukrajini stavio je u fokus oklopna vozila na kotačima, no i ona imaju svoje slabosti

Procjenjuje se da će između 2022. i 2035. globalna potrošnja na oklopna vozila s osam kotača iznositi ukupno 26 milijardi dolara , prema izvješću Defence Insightsa. To je znatno manje od procjena prema kojima bi u istom razdoblju čak 62 milijarde dolara bilo potrošeno na gusjenična oklopna vozila ili 84 milijarde dolara, koliko bi trebalo biti utrošeno za nabavku borbenih tenkova. Ali to bi još uvijek bila značajna investicija u vozila za koja kritičari kažu da su previše ranjiva da bi preživjela na bojnom polju, piše Business Insider.

Međutim ukrajinski sukob skrenuo je pozornost na to koliku vrijednost mogu imati oklopna vozila na kotačima u mehaniziranom ratu koji se vodi tradicionalnim teškim oružjem poput tenkova, topništva i navođenih projektila. Osobito ukrajinske snage koriste različita vozila na kotačima, uključujući francuska teška oklopna vozila AMX-10RC, američka borbena vozila pješaštva Stryker i francuski samohodni 155-milimetarski top Caesar. I Ukrajina i Rusija imaju razna vozila na kotačima iz sovjetske ere, poput transportera BTR.

Izvor: Profimedia / Autor: U.S. Army / Zuma Press / Profimedia

Američki Stryker Izvor: Profimedia / Autor: U.S. Army / Zuma Press / Profimedia

'Jednostavno rečeno, argument da se vozila na kotačima mogu mjeriti s terenskom mobilnošću onih na gusjenicama ne stoji. Oni koji svoje naoružanje strukturiraju primarno oko nabave vozila na kotačima i koji brzo ne shvate da se ona ne mogu kretati preko terena koji pokušavaju obraniti vrlo vjerojatno će brzo biti kažnjeni na bojnom polju', napisao je ranije ove godine Sam Cranny-Evans, britanski analitičar obrane i kopnenog ratovanja. Tijekom 1990-ih istraživanja su pokazala da su kotači bolji za prijevoz laganih tereta na velike udaljenosti cestama, primijetio je Cranny-Evans. Za vozila iznad 50 tona gusjenice su bile bolje.

Prema Cranny-Evansu, izbor između vozila na kotačima ili gusjeničara svodi se na to po kakvom će se terenu kretati. U pravim uvjetima - s dobrim cestama ili na čvrstom tlu - vozilo na kotačima može biti naoružano i oklopljeno do razine tenka. No na mokrom terenu od njega nema puno koristi. Na kraju, trupe u borbi odvest će svoja vozila s kotačima i na gusjenicama 'kamo god smatraju da trebaju', napisao je Cranny-Evans, što obuku i poduku čini vitalnima i za trupe u vozilima i za stratege koji odlučuju kako ih upotrijebiti.