Raste plaća zaposlenima u riječkim vrtićima, evo što se još mijenja

Dodatkom ugovoru povećana je osnovice za plaće s 1004,87 eura na 1040 eura , što je iznad državne osnovice, i uvedeni su naknada za prehranu od 100 eura i dodatak za otežane uvjete rada od 10 posto za kuhinjsko osoblje u centralnim kuhinjama, izvijestili su iz gradske uprave.

Nematerijalna prava uključuju pravo na plaćeni dopust za obranu završnog rada, povoljniju regulaciju uvećanja plaće voditeljima podcentara, povoljniju regulaciju dodatka za rad u smjenama te obvezu ranijeg informiranja radnika o organizaciji rada.

U gradskom proračunu će za to biti izdvojeno više od 1,1 milijun eura u ovoj godini, te gotovo 1,7 milijuna eura u 2027. i sljedećim godinama.

„Ovaj iskorak nije samo pitanje povećanja plaća, već i ulaganje u našu djecu, odgoj i obrazovanje, koji će u konačnici osigurati bolje uvjete za rad odgojiteljima i svim zaposlenicima. Zaposlenici dječjih vrtića ključna su karika u odgoju budućih generacija, a Grad Rijeka nastavit će ulagati u njihove uvjete rada, obrazovanje i profesionalni razvoj“, poručila je Rinčić.



Naglasila je kako potpisani ugovor jasno pokazuje opredijeljenost da se sustav predškolskog odgoja podigne na višu razinu, čime se postavljaju novi standardi u Hrvatskoj.