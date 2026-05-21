BOLJI UVJETI

Raste plaća zaposlenima u riječkim vrtićima, evo što se još mijenja

I.H./Hina

21.05.2026 u 12:29

Dječji vrtić, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlenike riječkih dječjih vrtića, kojim se povećavaju materijalna prava radnika, među kojima i bruto osnovica za obračun plaća, te se uvodi naknada za prehranu, potpisali su u četvrtak gradonačelnica Iva Rinčić i predstavnici sindikata

Dodatkom ugovoru povećana je osnovice za plaće s 1004,87 eura na 1040 eura, što je iznad državne osnovice, i uvedeni su naknada za prehranu od 100 eura i dodatak za otežane uvjete rada od 10 posto za kuhinjsko osoblje u centralnim kuhinjama, izvijestili su iz gradske uprave.

Nematerijalna prava uključuju pravo na plaćeni dopust za obranu završnog rada, povoljniju regulaciju uvećanja plaće voditeljima podcentara, povoljniju regulaciju dodatka za rad u smjenama te obvezu ranijeg informiranja radnika o organizaciji rada.

U gradskom proračunu će za to biti izdvojeno više od 1,1 milijun eura u ovoj godini, te gotovo 1,7 milijuna eura u 2027. i sljedećim godinama.

„Ovaj iskorak nije samo pitanje povećanja plaća, već i ulaganje u našu djecu, odgoj i obrazovanje, koji će u konačnici osigurati bolje uvjete za rad odgojiteljima i svim zaposlenicima. Zaposlenici dječjih vrtića ključna su karika u odgoju budućih generacija, a Grad Rijeka nastavit će ulagati u njihove uvjete rada, obrazovanje i profesionalni razvoj“, poručila je Rinčić.

Naglasila je kako potpisani ugovor jasno pokazuje opredijeljenost da se sustav predškolskog odgoja podigne na višu razinu, čime se postavljaju novi standardi u Hrvatskoj.

Iva Rinčić
Iva Rinčić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL

„Osim što su u proteklih pet godina plaće zaposlenika u sustavu vrtića porasle za 150 posto, dodatno je usuglašen paket materijalnih i nematerijalnih prava koji se temelje na dugogodišnjem ulaganju, kao i temeljitom razmatranju specifičnih potreba sustava predškolskog odgoja,“ kazala je.

Ingrid Čavić iz Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske upozorila je da se u vrtićima i dalje osjeća nedostatak radnika u svim područjima, od odgojitelja i stručnih suradnika do pomoćno-tehničkog osoblja.

„Uvjeti rada su otežani no, nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti. Trebamo uložiti zajedničke napore kako bismo ljudima pokazali da ih uvažavamo i tako postali privlačni budućim radnicima, a to možemo postići suradnjom, poštivanjem i kvalitetnim socijalnim dijalogom,“ naglasila je.

Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Vedran Sabljak ocijenio je kako dodatak kolektivnom ugovoru u kontekstu materijalnih prava ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, Rijeku smješta u sam vrh.

„Time su dokazuje da se u Rijeci cijeni predškolski odgoj i obrazovanje kao prva, možda i najvažnija stepenica u obrazovanju naših najmlađih sugrađana“, kaže Sabljak.

Opet meteoalarm: Bura jača do olujnih udara, najavljeni i grmljavinski pljuskovi
Preminula Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića
Pala golema nagodba: Zagreb prepušta Sveučilišnu bolnicu državi u zamjenu za niz nekretnina

