Raspušteni zagrebački i vukovarski SDP, Klisović ide za gradonačelnika Zagreba. Grbin: Nažalost, u ozbiljnim smo problemima

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izvijestio je u četvrtak kako su na sjednici Predsjedništva SDP-a donijeli odluku o raspuštanju gradskih organizacija u gradu Zagrebu i Vukovaru.

"Predsjedništvo je prije dva tjedna donijelo odluku i tražilo od gradske organizacije u Vukovaru da Željko Sabo ne bude naš kandidat na lokalnim izborima. To nismo tražili bez razloga, to smo tražili zbog činjenice da se radi o osobi protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela. Gradska organizacija SDP-a u Vukovaru tu preporuku nije poštovala. Predsjedništvo je danas donijelo, za nas jedinu moguću odluku, a to je odluka o raspuštanju tijela gradske organizacije SDP-a u Vukovaru", rekao je Grbin novinarima ispred stranačke središnjice na Iblerovu trgu.

Sabo je svojedobno bio osuđen zbog korupcije jer je pokušao podmititi vijećnicu. Prijedlog o raspuštanju Predsjedništvo je donijelo s 10 glasova za, dva suzdržana te jedan glas protiv. Europarlamentarac Predrag Matić izuzeo se pri glasovanju o toj točki dnevnog reda.

Povjerenica za gradsku organizaciju u Vukovaru tako je postala i dosadašnja članica Predsjedništva i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća koja sutra preuzima dužnost te će u skorom roku razgovarati s potencijalnim koalicijskim partnerima i onda donijeti odluku o kandidatu za gradonačelnika.

Grbin se osvrnuo i na neke komentare koji su došli iz vukovarske organizacije te im je poručio da je SDP demokratska politička stranka koja se bavi stvarima koje su važne za društvo te koja ima nultu toleranciju na korupciju.