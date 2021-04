Raspudić: Marija Pejčinović Burić je politički grobar svog naroda u BiH, Hrvatska mora reagirati

Saborski zastupnik Nino Raspudić rekao je na aktualnom satu da se dogodio hladan tuš kada je nakon petodnevnog virutalnog posjeta BiH 'nižerazredni birokrat iz Vijeća Europe' Christophe Poirel, šef Uprave za ljudska prava, izjavio da je vrijeme da BiH prijeđe na moderniji sistem u kojem ne postoji diskriminacija i koji nije temeljen na konstitutivnim narodima

Napomenuo je da je na njegovu inicijativu Odbor za Hrvate izvan Hrvatske uputio pismo Vijeću Europe s pitanjem glavnoj tajnici Mariji Pejčinović Burić je li to službeni stav i dijeli li ga ona, a dobili su 'skandalozan odgovor' u kojem stvarnog odgovora nema, ali im se 'docira citirajući presudu Europskog suda za ljudska prava'.

'Tom protuustavnom, zločinačkom izjavom... Poirel je dolio ulje na vatru. Slijedile su trijumfalističke izjave Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, pa Komšić kaže da ta izjava ima historijski značaj i da je vrijeme za uspostavljanje građanske države. A očito je to ohrabrilo i Bakira Izetbegovića da prekine započete pregovore s hrvatskim predstavnicima o promjeni izbornog zakona', kazao je Raspudić.

zasjedanje do sredine srpnja

'Pismo je izgledalo kao da je stiglo iz ureda Željka Komšića ili Bakira Izetbegovića', kaže Raspudić, pitajući premijera Andreja Plenkovića što se događa s Pejčinović Burić i hoće li Vlada ukazati na takvu 'destruktivnu' politiku po Hrvate u BiH.

Premijer je odgovorio da treba pitati Mariju Pejčinović Burić za njezine stavove. 'Politika RH je više nego jasna kada je riječ o pravima Hrvata i konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH. U konačnici, sve naše diplomatske inicijative... vezane su za poštivanja prava Hrvata u BiH. Budući da je vaše porijeklo iz BiH, vjerujem da ste dobro upoznati sa svima što Vlada RH na tom tragu radi i ja osobno. Da nije bilo HDZ-ovih zastupnika u EU parlamentu 2016. Draganu Čoviću bilo bi dosta teže podnijeti članstvo za zahtjev u EU. Kad je riječ o gospodinu kojeg spominjete, ja ga ne poznajem, ne znam što je on tamo točno radio, ali pretpostavljam da je to bila uobičajena linija Vijeća Europe o potrebi provedbe presude Europskog suda za ljudska prava Sejdić i Finci vs. BiH', kazao je Plenković.

Dodao je da je pozicija Hrvatske čvrsta i jasna, te se neće promijeniti ni za milimetar: ključno je i kapitalno pitanje za budućnost i koheziju BiH izmijeniti izborni zakon, kao plod dogovora političkih stranaka i institucija, što će omogućiti pravedne izbore i legitimnu zastupljenost, osobito kada je riječ o izborima unutar Federacije BiH.

'Što se tiče kontaktata s Marijom Pejčinović Burić, ona se javi kada dođe u Hrvatsku i obavimo konzultacije. Ali ona danas ne predstavlja samo Hrvatsku, ona je glavna tajnica cijelog Vijeća Europe i činjenica da Hrvatska ima glavnu tajnicu VE-a je ogroman vanjskopolitički uspjeh', kazao je Plenković, navodeći da sa interesom želi vidjeti što je ona napisala u tom pismu kojeg Raspudić spominje.

Raspudić nije bio zadovoljan odgovorom. Pita se koja je vanjska politika Hrvatska ona prava.

'Dočekali smo da ona danas de facto provodi apsolutno protuhrvatsku politiku Vijeća Europe. Dakle, kako može biti veliki diplomatski uspjeh Hrvatske izabrati na visoku funkciju u europskoj instituciji gospođu koja provodi politiku ukidanja konstitutivnih naroda? Gdje je tu uspjeh Hrvatske?... Vidjeli smo što znači neimati svoje predstavnike, kako su Željko Komšić i Bakir Izetbegović htjeli međunarodnom tužbom zaustaviti izgradnju Pelješkog mosta pa nas je spasio Milorad Dodik koji ulaže veto. Spali smo na to', ustanovio je Raspudić.

'Katastrofalno je da netko za svoju karijeru, pa makar ona primala i 300.000 eura godišnje, na ovakav način može biti jedan od političkih grobara svoga naroda', rekao je Raspudić, dodajući da Hrvatska mora reagirati prema Vijeću Europe jer je ukidanje konstitutivnih naroda očito njihova politika.