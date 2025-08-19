Dodiku se oduzima diplomatska putovnica: Mora je vratiti u roku od 15 dana

Prema dokumentu kojim raspolaže ovaj portal, Dodik ima rok od 15 dana da putovnicu vrati Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ako to ne učini u zadanom roku, Ministarstvo će o tome obavijestiti Graničnu policiju te diplomatsko-konzularnu mrežu BiH, uz napomenu da mu je putovnica poništena.

Podsjetimo, Središnja izborna komisija BiH oduzela mu je mandat, a tu je odluku potvrdilo Apelacijsko vijeće Suda BiH.

Mandat mu je ukinut nakon što je pravomoćno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, a presuda je donesena u srpnju.

Dodik je dobio kaznu od godinu dana zatvora, koju je otkupio uplatom 36.500 KM, te zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina. U skladu s presudom, mandat mu je oduzet te je od 18. kolovoza ostao bez dužnosti predsjednika Republike Srpske.