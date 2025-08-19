novi poraz

Dodiku se oduzima diplomatska putovnica: Mora je vratiti u roku od 15 dana

V. B.

19.08.2025 u 18:20

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzima se diplomatska putovnica, a u roku od 15 dana mora je vratiti Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Ako to ne učini, putovnica će mu biti poništena, a o tome će biti obaviještena Granična policija i diplomatsko-konzularna mreža BiH

Bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzima se diplomatska putovnica, doznaje Klix.ba.

Prema dokumentu kojim raspolaže ovaj portal, Dodik ima rok od 15 dana da putovnicu vrati Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ako to ne učini u zadanom roku, Ministarstvo će o tome obavijestiti Graničnu policiju te diplomatsko-konzularnu mrežu BiH, uz napomenu da mu je putovnica poništena.

Podsjetimo, Središnja izborna komisija BiH oduzela mu je mandat, a tu je odluku potvrdilo Apelacijsko vijeće Suda BiH.

Mandat mu je ukinut nakon što je pravomoćno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, a presuda je donesena u srpnju.

Dodik je dobio kaznu od godinu dana zatvora, koju je otkupio uplatom 36.500 KM, te zabranu političkog djelovanja u trajanju od šest godina. U skladu s presudom, mandat mu je oduzet te je od 18. kolovoza ostao bez dužnosti predsjednika Republike Srpske.

