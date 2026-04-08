Raspisan natječaj: Duga Resa podiže spomenik hrvatskim braniteljima

Grad time želi očuvati uspomenu na žrtvu i doprinos hrvatskih branitelja te stvoriti mjesto trajnog sjećanja i poštovanja, objašnjavaju iz Duge Rese. Spomenik se planira podići na neizgrađenom i neuređenom dijelu gradskog parka koji nosi ime prvog hrvatskog predsjednika.

O rješenjima koja pristignu na natječaj, ocjenjivački sud, kojim predsjeda arhitektica Bernarda Silov, trebao bi odlučiti do konca lipnja. Najviše rangiranim natječajnim rješenjima, odnosno autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava, Sud će dodijeliti tri nagrade iz fonda koji iznosi 10.000 eura neto, a bruto 13.400 eura.

Prva nagrada je 5.000 eura, druga 3.000, a treća 2.000 eura neto. Ocjenjivački sud može dodijeliti i pisana priznanja bez novčane naknade. Natječaj provodi Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) pa se natječajna rješenja sa svim prilozima i obrascima fizički dostavljaju u prostorije Društva, Ivana Banjavčića 8, Karlovac.