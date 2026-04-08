DO 2. LIPNJA

Raspisan natječaj: Duga Resa podiže spomenik hrvatskim braniteljima

L. Š. / Hina

08.04.2026 u 07:39

Duga Resa
Duga Resa Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Duga Resa odlučila je podignuti spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata pa je raspisala natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog i likovnog rješenja, a rok za predaju radova je 2. lipnja ove godine

Grad time želi očuvati uspomenu na žrtvu i doprinos hrvatskih branitelja te stvoriti mjesto trajnog sjećanja i poštovanja, objašnjavaju iz Duge Rese. Spomenik se planira podići na neizgrađenom i neuređenom dijelu gradskog parka koji nosi ime prvog hrvatskog predsjednika.

vezane vijesti

O rješenjima koja pristignu na natječaj, ocjenjivački sud, kojim predsjeda arhitektica Bernarda Silov, trebao bi odlučiti do konca lipnja. Najviše rangiranim natječajnim rješenjima, odnosno autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava, Sud će dodijeliti tri nagrade iz fonda koji iznosi 10.000 eura neto, a bruto 13.400 eura.

Prva nagrada je 5.000 eura, druga 3.000, a treća 2.000 eura neto. Ocjenjivački sud može dodijeliti i pisana priznanja bez novčane naknade. Natječaj provodi Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK) pa se natječajna rješenja sa svim prilozima i obrascima fizički dostavljaju u prostorije Društva, Ivana Banjavčića 8, Karlovac.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
