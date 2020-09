Ranko Ostojić u zadnji tren uklizao u utrku za šefa SDP-a i unio nervozu: 'Zašto se bave mnome ako misle da sam gubitnik'

Uoči unutarstranačkih izbora u Socijaldemokratskoj partiji (SDP), na kojima će se 26. rujna po principu ‘jedan član, jedan glas’ birati novo vodstvo - predsjednik, Predsjedništvo i Glavni odbor - osim lobiranja na terenu započela je rasti i nervoza. Dio SDP-ovaca za tportal je izrazio sumnju u valjanost kandidature Ranka Ostojića, predane u posljednjim satima uoči isteka roka, dok on uzvraća da je s formalne strane sve u redu i da je veći problem to što se izbori odvijaju bez jasnih pravila o kampanji

'Ovaj dio pravila trebao se odrediti na istoj sjednici na kojoj su se sastavljale izborne liste, barem kako je tražio Davor Bernardić, no u tom trenutku nitko se time nije htio baviti. Nakon poraza na izborima situacija je drugačija: sada pravila više nema tko odrediti. Da, Glavni odbor teoretski bi se mogao sastati online, no iskreno, ne vjerujem da će se to dogoditi', kazao je za tportal visokopozicionirani član ove stranke.

'Na prethodnim izborima sve je bilo potpuno jasno, od korištenja stranačkih resursa do broja SMS-ova koji se mogu poslati. Na ovima je zasad sve uredno, ali bez ikakve kontrole. Ili ćemo imati reguliranu proceduru ili ćemo nastupati potpuno slobodno, što po meni nije dobra opcija', kaže Ranko Ostojić za tportal. Uz njega, kandidature za predsjednika stranke istaknuli su Peđa Grbin, Željko Kolar, Mirela Ahmetović i Marino Percan.

Na terenu traje grupiranje oko ovih kandidata, a kako se istovremeno održavaju izbori za ostala važna stranačka tijela, svi lobiraju na sve strane. Kolar intenzivno obilazi ogranke, Grbin zasad nešto rjeđe, dok Ostojić ima drugih problema: prošle nedjelje u njegovoj vlastitoj organizaciji Splitsko-dalmatinske županije nije uspio čak ni održati sjednicu Županijskog odbora. Nije bilo kvoruma jer se njegovom pozivu odazvalo tek 14 od 51 člana, navodno iz protesta, jer 'ne obilazi stranku na terenu'.