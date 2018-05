Ranko Ostojić grmio: 'Drugarice i drugovi, crvena je jedina hrvatska boja. Samo crvena!'

Splitski SDP i Nova ljevica su u utorak na Peristilu organizirali, politički skup u povodu 1. svibnja, Međunarodnog praznik rada za kojeg su istaknuli kako je to prvenstveno "socijalistički" i "ljevičarski praznik.

Po njegovim riječima danas imamo drugu 'ubitačnu kombinaciju, a to je divlji kapitalizam i pitomo pravosuđe.' 'Divlji kapitalizam, koji ne poštuje zakonom propisana radnička prava i pitomo pravosuđe koje ne kažnjava one koji ne poštuju zakonom propisana radnička prava. Ono što treba poručiti s ovog skupa jeste da je dosta divljeg kapitalizma prema radnicima i pitomog pravosuđa prema divljim kapitalistima', rekao je Bauk

Predsjednik SDP-ova kluba zastupnika Arsen Bauk j e okupljenima na Peristilu rekao kako u Hrvatskoj danas imamo 'divlji kapitalizam i pitomo pravosuđe.' 'Bog, domovina, nacija, privatizacija-to je poker asova koji je razorio ono što su radnici tijekom prošlog stoljeća stvarali i ona prava za koja su se i izborili. To je bilo 90-ih,', rekao je Bauk.

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur je istaknuo kako je današnji skup organiziran na Peristilu jer je to središtu grada a radnička pitanja moraju biti u centru pažnje. 'Znamo što se dogodilo u zadnja dva, gotovo tri desetljeća,, znamo i to, rekao sam da neću spominjati druga Tita koji je umro 80-te , ali moramo spomenuti jednu činjenicu - naš BDP je na razini 80-te, a kupovna moć prosječnog građanina 200 eura manja nego što je bila 80.', rekao je Kotur.

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić je rekao kako se u Hrvatskoj i od cvjetova nekima priviđaju petokrake, a 'pod tom petokrakom je ova Dalmacija ostala naša'. U džepu bijele košulje Ostojić je imao zataknut karanfil te rekao kako je crvena 'jedina hrvatska boja' jer bijela se ne smatra bojom. 'A ono što žele maknuti, žele maknuti 'crvenu' u bilo kojem pogledu. E, ljudi moji, nećete zabraniti crveni karanfil. ni crvenu zvijezdu, ni crvenu boju-ostat će, i samo vam kažem jednu stvar - no pasaran, ' rekao je Ostojić.

Po njegovim riječima, radnike se u Hrvatskoj proglašava neradnicima, iako je produktivnost hrvatskih radnika od 2000.godine skočila za više od 40 posto a plaće su 'skočile za četiri puta manje'. To su sve pitanja koja moramo otvoriti baš na 1. maj, to je i vrijeme kad se o radničkim pravima mora govoriti. 'Simbole radničkih prava moramo poštivati i afirmirati', poručio je Kotur.

Predsjednik Nove ljevice Dragan Markovina je istaknuo kako mu je drago što se na Peristilu, kako je rekao, okupilo 'nazočnih u vrlo dobrom broju'. 'Drago mi je da smo konačno izašli na ulicu kao ljevica, kao ljudi koji se ne boje u ovom gradu, i da konačno možemo izaći u politički prostor mimo populizma i konačno se obratiti nekakvim ljudima i njihovim realnim pravima', rekao je Markovina.

'Ne možemo obećavati nerealna rješenja preko noći, ali se možemo boriti protiv mraka i neoliberalnog kapitalizma i možemo se boriti protiv opće netolerancije prema ideji ljevice i uopće prema ideji da je Split nekada bio nešto drugo, a svi znate da jeste', poručio je Markovina.

Potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić je istaknula kako dolazi iz 'nekad nepokorenog Zagreba'. Grad Zagreb će i 5. svibnja pokazati da može ponovno biti crveni Zagreb-na Trnjanskim kresovima gdje se skupi više od 10.000 ljudi, rekla je Borić.

Po njezim riječima žene su danas na tržištu rada 'ne samo potplaćene ili rade doslovno besplatno, one su i seksualno ucjenjivane, one ne mogu planirati svoju obitelj'. Borić je spomenula i nedavni prosvjedni skup na Rivi, protiv Istanbulske konvencije, te je istaknula kako je to bio 'jedan drugi Split'.

'Ovdje smo prije tri tjedna svjedočili jednom drugom Splitu koji nije samo želio ukinuti prava žena na njihovo tijelo i na njihovo odlučivanje, nego je taj Split želio dokinuti sve ono što je slobodarski Split. E, pa neće,' poručila je Borić.