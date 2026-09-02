Radojčić: Ovo je novi dokaz da kontrola države nad otpadom ne funkcionira

Podsjetila je da je saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode proslijedio 31. srpnja 2026. Državnom inspektoratu RH prijavu građana o masovnom ilegalnom odlagalištu otpada na privatnom zemljištu u Bibićima. Odgovor Inspektorata od 19. kolovoza navodi da je proveden nadzor, da je pristup vozilima privremeno onemogućen kamenim blokovima te da je na lokaciji zatečeno oko 100 metara kubičnih građevnog, plastičnog i drvenog otpada, no, bez utvrđenih počinitelja.

„Inspekcijski nadzor uopće nije utvrdio sve činjenice oko ilegalnog odlagališta otpada na privatnom zemljištu u Bibićima u općini Svetvinčenat, iako su o tome mediji izvještavali. Štoviše, nakon inspekcijskog nadzora počinitelji su uklonili kamene blokove koji su priječili prilaz kamionima i nastavili dovoziti otpad . To je očigledan dokaz da ovakav sustav uopće ne funkcionira a Bibići su tome još jedan pokazni primjer”, priopćila je Radojčić.

„Ovakvo postupanje inspektorata je potpuno neadekvatno i nedostatno. Jasno je da sadržaj s ovakvih ilegalnih deponija prodire u tlo i podzemne vode, ugrožavajući zdravlje stanovnika. Ilegalno odlaganje mora se zaustaviti odmah. Činjenica da se otpad i dalje dovozi govori o sustavnom zatajenju“, naglasila je Radojčić.

Na lokaciji se nalazi nekadašnja vrtača duboka 25 metara, zatrpana nepoznatim sastavom otpada – uključujući betonski mulj, glomazni i elektronički otpad te azbest – koji se prekrivaju zemljom i kamenjem. Procjenjuje se da bi ukupna količina otpada mogla iznositi i do 200.000 tona, što je rezultat višedesetljetnog nezakonitog odlaganja, stoji u priopćenju.

“Vlasnici zemljišta snose odgovornost za održavanje nekretnina, a argument da nisu znali za odlaganje ne oslobađa ih obveze prijave komunalnom redarstvu i policiji. U slučaju neidentificiranja počinitelja, vlasnik je dužan otpad ukloniti o vlastitom trošku”, rekla je Radojčić.

Poručila je da se Državni inspektorat mora uključiti kada fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarenja otpadom protivno propisima ili kada porijeklo, vrsta i način postupanja s otpadom upućuju na gospodarsku djelatnost odnosno poslovne subjekte. U ovom slučaju, naglašava, potrebno je utvrditi iz koje betonare potječu velike količine betonskog mulja, tko ih je proizveo, tko ih je prevozio, na temelju koje dokumentacije te gdje je otpad prema dokumentaciji trebao završiti.

Neprihvatljivim smatra da se inspekcijski postupak kod ovakvog slučaja praktično završi konstatacijom da 'nisu utvrđeni počinitelji', nakon čega se cjelokupni problem prebacuje komunalnom redarstvu. Kod odlagališta koje je nastajalo desetljećima i koje se, prema medijskim procjenama, mjeri čak stotinama tisuća tona otpada, odgovor sustava ne može biti dopis kojim jedno tijelo predmet prosljeđuje drugome nego zahtijeva koordiniranu akciju Državnog inspektorata, komunalnog redarstva, policije i, postoje li elementi kaznenog djela, nadležnog državnog odvjetništva, ocijenila je.

“Cilj postupanja, ne samo u ovom već i nizu ovakvih slučajeva ne smije biti samo pisanje prekršajnih kazni, već zaustavljanje daljnjeg odlaganja, utvrđivanje odgovornih osoba, uklanjanje otpada, sanacija prostora i sprječavanje ponavljanja", poručuje. Ovakve slučajeve, kaže, treba prestati tretirati kao prekršaje, koji ne odvraćaju počinitelje od ponavljanja djela.

"Policija i Državno odvjetništvo moraju poduzimati zakonom predviđene radnje kako bi se pred nadležnim sudom pokrenuo kazneni postupak protiv osoba koje su sudjelovale u protuzakonitom i po okoliš, prirodu i zdravlje ljudi štetnom odlaganju otpada, te, ako bi se proglasili krivima, i kaznili i zatvorskim kaznama. Jedino takvo postupanje odvratit će i 'utjerati strah u kosti' i drugim bezobzirnim počiniteljima”, kazala je.

Radojčić najavljuje da će u slučaju Bibići podnijeti kaznenu prijavu protiv poznatih i nepoznatih počinitelja, čime će se otvoriti mogućnost provjere djelotvornosti policije i pravosudnog sustava.