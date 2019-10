Radnici Đure Đakovića poručili premijeru neka radi i za hrvatske radnike

Oko 600 radnika Đuro Đaković grupe i dalje štrajka zbog neisplaćene plaće za rujan, a u srijedu se nekoliko stotina radnika okupilo pred zgradom Brodsko-posavske županije u Slavonskome Brodu, odakle su skandiranjem poručili Upravi da žele njezinu ostavku, a premijera pozvali da radi i za hrvatske radnike

Sindikalni čelnici poručili su predsjedniku Vlade da odlično radi za Europu te su ga pozvali da radi i za hrvatske radnike. S okupljenim radnicima danas se sastao brodsko-posavski župan Danijel Marušić, koji je poručio da se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva pokušava pronaći novac za isplatu plaća i nova banka koja će financijski pratiti proizvodnju Đuro Đaković grupe.

'Vjerujem da će plaće biti isplaćene vrlo brzo, ali termin ne mogu reći jer to nije u djelokrugu županije. To je prvi korak, ono što je najvažnije pronaći banku koja će pratiti proizvodnju Đure Đakovića, koji, po riječima Uprave, ima ugovorene poslove do 2021. godine. Đuro mora biti na stabilnim nogama da vi koji radite možete živjeti od svoga rada', rekao je okupljenim radnicima župan Marušić.