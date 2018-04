Radin: Još nije postignut dogovor oko zajedničke komemoracije u Jasenovcu

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Talijanske unije Furio Radin u ponedjeljak je u Puli rekao da još nije postignut dogovor oko zajedničke komemoracije za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu zbog poznatih prijepora koji se ponavljaju svake godine

'To govorim radi učenika , ali i politički jer jedna stranka na vlasti odnosno HNS je od reforme napravila svoj barjak i to može biti samo prvi od problema koji će se serijski pojavljivati tijekom možebitne realizacije reforme', ocijenio je Radin.

Govoreći o problemu obiteljskog zakona, kazao je da taj prijedlog neće imati njegov glas ukoliko vodi u prošlost poimanja obitelji.

'Nevjenčani parovi, po pravima i obvezama, moraju ostati izjednačeni s bračnim, od materijalne zajedničke stečevine do usvajanja djece. Od ekstremne desnice možemo svašta očekivati, od prijedloga zabrane slobode na izbor kada se radi o pobačaju do neratificiranja Istambulske konvencije, pa i do zabrane razvoda. No, mi u Istri želimo živjeti u zemlji slobodnih ljudi, što pretpostavlja odvajanje Crkve od države', smatra potpredsjednik Sabora Furio Radin.