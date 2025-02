Radije dali otkaz nego da pomažu Musku u provođenju čistke

Zakleli smo se da ćemo služiti američkom narodu i poštovati ​​svoju zakletvu Ustavu u svim predsjedničkim administracijama. Međutim, postalo je jasno da više ne možemo poštovati te obveze', napisao je 21 zaposlenik u zajedničkom pismu o ostavci, piše Associated Press .

Masovni otkazi inženjera, podatkovnih znanstvenika, dizajnera i menadžera privremena su prepreka za Muska i čistku savezne radne snage od strane republikanskog predsjednika. One su podnesene nakon što su sindikati podnijeli tužbu protiv Ureda za upravljanje kadrovima (OPM) zato što su zaposlenici u subotu dobili e-mail u kojem ih se tražilo da do ponedjeljka u 23:59 dostave popis od pet točaka koji bi sadržavao ono što su napravili na svom poslu.

U tužbi se navodi da prije subote nije postojala nikakva obaveza za dostavu takvih izvještaja o radu te da OPM nije ispoštovao procedure za uvođenje ovakve promjene, što bi moglo značiti da su one nelegalne. Prvo ročište o toj tužbi održat će se u četvrtak, a ako sudac donese odluku u korist zaposlenika, to bi moglo privremeno zasustaviti provedbu nove politike i spriječiti otkaze. No, bude li odluka drugačija, tisuće saveznih zaposlenika moglo bi ostati bez posla već ovog tjedna.