Rada Borić: HDZ nije uspio baš zaplaviti Hrvatsku

Saborska zastupnica Nove ljevice Rada Borić komentirala je rezultat koalicije Možemo! na lokalnim izborima, posebno u Zagrebu.

'On je doslovno pozvao na zajedništvo u svrhu njegove opsesije protiv ekstremne ljevice. Tomašević nije nikada vodio osobnu kampanju protiv nekoga. Vjerujem da će Škoro, jer ne poznaje uopće probleme Zagreba, baviti se svjetonazorskim temama i podjelama na crvene, žute i zelene…', poručile je Borić.

Škoro je pokušao naučiti koje su to važne teme, no bojim se da ako se on sučeli s Tomaševićem i ako budu govorili o rješavanju važnih pitanja – bojim se da to neće biti dobro za Škoru.

Rekla je i kako misli da bi HDZ mogao postati samo regionalna stranka.

'Oni će možda ostati u Slavoniji, jer ni Split, ni Dubrovačko-neretvanska županija im se nisu zadržale kao prije. HDZ nije uspio baš zaplaviti Hrvatsku, možda u manje urbanim sredinama, a promjena ima svoj hodogram', rekla je Borić.

Špekulacije da bi Sandra Benčić mogla biti kandidatkinja Možemo na parlamentarnim izborima ocijenila je kao preuranjene.

'Sandra je apsolutno netko tko bi mogao biti premijerkom, ali mislim da se prerano počinje govoriti o nekim drugim funkcijama', kazala je Borić.