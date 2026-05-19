Putovanja vlakom u EU uskoro bi mogla izgledati potpuno drukčije

Počevši od 2031. uvest će se sustav kazni za upravitelje infrastrukture i željeznička poduzeća u slučaju kasnog otkazivanja ili neblagovremenog zatvaranja pruge .

"Današnje usvajanje Uredbe o jedinstvenom europskom željezničkom prometu velika je pobjeda putnika na željeznicama diljem EU i prvi korak u njihovoj zaštiti od kašnjenja i otkazivanja putovanja, ali i velika zelena pobjeda u jačanju ovog ekološki prihvatljivog oblika putovanja", rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo i grupacije Zeleni/ESA u Europskom parlamentu, ocijenivši i da je šteta što će za uvođenje novih pravila trebati gotovo pet godina.

Ukidaju se izmjene voznog reda dva puta godišnje. Uvođenje tzv. "kotrljajućeg voznog reda" omogućit će putnicima bolju i raniju rezervaciju karata unaprijed, jer će putnički operateri ranije moći započeti prodaju. Kroz digitalizaciju i međusobno povezivanje operatera, bolje će se koordinirati proces dodjele željezničkih kapaciteta u širem smislu, između putničkih i teretnih, što bi trebalo dovesti do očekivanog ukupnog europskog povećanja željezničkog kapaciteta od četiri posto, dodaje se u priopćenju ureda zastupnika.

"Ovo povećanje od četiri posto trebalo bi dovesti i do povećanja broja vlakova i trasa, što je dugoročno dobro za putnike. Ipak, pred Europskim parlamentom i Komisijom je još jedan veliki zadatak, a to je uvođenje jedinstvene europske željezničke karte, koja bi trebala omogućiti putnicima da kupe jednu kartu za put preko cijele EU, umjesto da moraju za svakog pružatelja usluga prijevoza kupovati posebnu kartu, ovisno o zemlji kroz koju putuju, ali i uvođenje odšteta za kašnjenja za putnike", rekao je Bosanac.

Hrvatski eurozastupnik, jedan od pokrovitelja kampanje Zelenih za jedinstvenu europsku željezničku kartu, također je pozvao građane Hrvatske da podrže tu kampanju putem poveznice https://act.greens-efa.eu/hr/ticket/.