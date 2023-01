Putnici Ryanaira za Hrvatsku ostali zaglavljeni u aerodromskom hodniku: Pola sata lupali po zidovima i dozivali pomoć, nisu dobili ni ispriku

Dvadeset i troje putnika Ryanaira ostalo je zaključano u hodniku londonske zračne luke Stansted, zbog čega su propustili let za Hrvatsku. Oba kraja hodnika bila su zaključana, rekli su putnici, dok je zrakoplov za Zagreb u ponedjeljak poletio bez njih, ali s njihovom prtljagom

'Vrata na prednjem dijelu hodnika bila su zatvorena, čekali smo da se otvore, očekujući da ćemo odande biti odvedeni u avion. Budući da su ljudi počeli paničariti, odlučili smo se vratiti do vrata kroz koja smo prošli i pitati osoblje zbog čega je došlo do zastoja u ukrcavanju, ali smo otkrili da su i ta vrata bila zaključana', opisala je ova putnica.

Ryanair je rekao da je za incident kriva 'ljudska pogreška' dovela do incidenta, zbog kojeg 'žale', no jedan od putnika kazao je da od tvrtke nisu dobili ni ispriku.

'Ljudi su lupali o zidove dozivajući pomoć, činilo se kao da smo taoci ili tako nešto. Djeca su plakala i cijelo je mjesto postalo stvarno klaustrofobično. Strah me i pomisliti što bi se dogodilo da je netko doživio srčani udar ili tako nešto', dodaje.

Nakon pola sata aktivirali su protupožarni alarm, a prema riječima putnice, osoblje izgledalo iznenađeno kada je vidjelo putnike zarobljene u hodniku. Putnici su tada satima pokušavali shvatiti što se dogodilo. Neke su se obitelji navodno razdvojile, neke su bile na letu, a neke su ostale, dok je barem jedna osoba propustila razgovor za posao.

Ryanair je pogođenim putnicima osigurao noćenje i premjestio ih na sljedeći raspoloživi let, koji je bio sljedeći dan u 6 ujutro.

'Najgore je što nismo dobili ni ispriku, svi su bili apsolutno bijesni. Cijela stvar je bila tako stresna', rekla je Raval.

Ryanair se o incidentu oglasio priopćenjem. 'Zbog ljudske pogreške osoblja u londonskoj zračnoj luci Stansted, mali broj putnika nije mogao izaći kroz vrata tijekom predukrcaja i nažalost propustili su let za Zagreb. Pogreška je ubrzo uočena, no let je već poletio', poručili su iz tvrtke.