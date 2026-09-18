Putinov izaslanik i AfD pripremaju sastanak o ruskom plinu: Otkrivena pozadina

Ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i vodstvo njemačke krajnje desne stranke AfD počeli su pripreme za sastanak iduće godine na kojem će se raspravljati o obnovi opskrbe najvećeg europskog gospodarstva ruskim plinom, rekla su dva izvora upućena u plan

Pripreme za sastanak koji bi se mogao održati već u ožujku naglašavaju bliske odnose između Moskve i AfD-a, stranke koja je, iako joj je koalicija protivnika onemogućila dolazak na vlast, najpopularnija stranka među njemačkim biračima.

Sastanku bi nazočio Kirill Dmitriev, blizak Putinov savjetnik i šef ​Ruskog fonda za izravna ulaganja, kao i supredsjednici AfD-a Alice Weidel i Tino Chrupalla, rekao je jedan izvor. Glasnogovornik AfD-a i Dmitrievljev predstavnik odbili su komentirati ove tvrdnje. Prije sankcija uvedenih zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Rusija je opskrbljivala više od trećine njemačkog uvoza sirove nafte i više od polovice prirodnog plina.

AfD uvjerljivo vodi na izborima u Saskoj-Anhaltu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER





AfD uvjerljivo vodi na izborima u Saskoj-Anhaltu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER

Do sastanka bi došlo samo ako bi prethodno bio postignut dogovor o mirovnom okviru između Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da će on okupiti AfD, Rusiju i Sjedinjene Države, rekao je izvor. Među mogućim lokacijama za sastanak na vrhu spominjali su se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija. Weidel se u intervjuu za Reuters u lipnju zalagala za okončanje bojkota ruske nafte i plina kako bi se osnažilo posustalo njemačko gospodarstvo. Dmitrijev je ovog mjeseca u Moskvi nazočio sastanku s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Organizatori se nadaju da će Witkoff i Kushner također prisustvovati sastanku o plinu na kojem bi se razmatralo ponovno pokretanje ruskih plinovoda Sjeverni tok, dodao je izvor. Visoki američki dužnosnik rekao je Reutersu da Witkoff i Kushner nisu obaviješteni o predloženom samitu niti su na njega pozvani.

AfD se nada da će pridobiti birače Svako bi takvo okupljanje bilo simbolično jer AfD nije na vlasti. Ipak, pripreme za sastanak ukazuju na krhkost njemačkoga političkog sustava, u kojem izborni uspjeh AfD-a stavlja na kušnju dugotrajno odbijanje najvećih stranaka da surađuju s krajnjom desnicom. AfD je ostvario veliku pobjedu i postao najjača stranka na nedavnim izborima u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, a u nedjelju ga očekuje novi test popularnosti na izborima u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ruski plinovodi Sjeverni tok ulaze na njemačko tlo upravo u ovoj saveznoj pokrajini. Američka gospodarska komora u Moskvi pozdravila je tu ideju kao "pozitivan i pravovremen korak". "Uključivanje Njemačke kao ključnog europskog gospodarstva može stvoriti širu platformu za raspravu o pitanjima koja su značajna i za te zemlje i za ostatak svijeta", rekao je Robert Agee, predsjednik organizacije AmCham Rusija. Njemačka se teško oporavlja od šoka izazvanog zatvaranjem ključnih plinovoda Sjeverni tok, od kojih su neki bili oštećeni eksplozijama u rujnu 2022.

AfD-ov prosvjed u Berlinu Izvor: Profimedia / Autor: John MACDOUGALL / AFP / Profimedia







+12 AfD-ov prosvjed u Berlinu Izvor: Profimedia / Autor: John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

No svaki pokušaj obnove opskrbe ruskim plinom ili putem plinovoda Sjeverni tok naišao bi na žestok otpor, kako u Njemačkoj tako i među njezinim saveznicima, posebice u istočnoj Europi. "Njemačka ne smije ponovno postati ovisna o Rusiji", rekao je Michael Kellner, zastupnik Zelenih koji je u vladi bio zadužen za njemačku energetsku politiku tijekom krize izazvane prekidom opskrbe ruskim plinom nakon ruske invazije na Ukrajinu. "Ne smijemo ponoviti pogreške iz energetske krize", rekao je. "To nas je koštalo 50 milijardi eura. Ne smijemo željeti povratak u to stanje. To bi bila izdaja. Putin koristi AfD za vlastite ciljeve", dodao je Kellner.

Berlin: Prosvjed protiv najveće oporbene stranlke AfD Izvor: Pixsell / Autor: Kay Nietfeld/DPA/PIXSELL





Berlin: Prosvjed protiv najveće oporbene stranlke AfD Izvor: Pixsell / Autor: Kay Nietfeld/DPA/PIXSELL