Putin zakonom zabranio izjednačavanje SSSR-a i nacističke Njemačke

Novim zakonom je zabranjeno i negiranje "odlučujuće uloge sovjetskog naroda u porazu nacističke Njemačke", te negiranje "humanitarne misije SSSR-a u oslobađanju europskih zemalja"

Prema novom zakonu usvojenom u Rusiji, izjednačavanje "ciljeva, odluka i radnji" civilnog i vojnog zapovjedništva SSSR-a, kao i sovjetskih vojnika s nacističkom Njemačkom proglašeno je prekršajem za koji građanima prijeti novčana kazna u iznosu od 1000 do 2000 rubalja, odnosno od 80 do 160 kuna. U najgorem slučaju tu je čak i zatvorska kazna od 15 dana, prenosi 24 sata.

Za državne dužnosnike kazna je čak od 2000 do 4000 rubalja, dok se kazne za pravne osobe kreću između 10 i 50 tisuća rubalja.

Tu ne staje kraj kaznama, u slučaju da se 'zločin' ponovi kazne postaju još oštrije. Maksimalna kazna za građane se penje na 5000 rubalja (oko 420 kuna), a za dužnosnike na 20.000 tisuća rubalja.

Državni službenici koji ponove ovaj prekršaj mogu biti kažnjeni suspenzijom od 6 mjeseci do godinu dana, dok je za pravne osobe predviđena kazna u iznosu od 50.000 do 100.000 rubalja ili administrativna obustava aktivnosti do 90 dana.

Uz spomenuti dokument, Putin je potpisao i zakon o zabrani nošenja simbola ratnih zločinaca iz vremena Drugoga svjetskog rata i dijeljenja nacističkih atributa.

Kako se navodi, zabranjeno je nositi sliku Hitlera i drugih čelnika Trećeg Reicha, a njihovi govori i slike klasificirani su kao ekstremistički materijali.