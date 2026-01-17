Putin, Trump i ekipa u urnebesnom spotu koji ismijava svo zlo ovog svijeta

'Imamo novi hit!', pomislili smo kad smo čuli pjesmu objavljenu na stranici popularnog satiričnog Puppet Regimea, a koja sažima svijet u kojemu živimo - ili barem interese nekoliko glavnih faca. Uz prpošnu melodiju...

Special military op-op-operation, pjevaju lutke poznatog satiričnog Puppet Reggimea. Zapravo, lutke utjelovljuju moćnike o kojima mediji redovito pišu – Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Kad prvi put čujete njihovu pjesmu prpošne melodije, a koju su objavili na Facebooku, možda pomislite da je riječ o novom hitu za Eurosong jer melodija brzo ulazi u uho. Special military op-op-operation, zapjevali su na krnjem engleskom jeziku, očito, i mnogobrojni komentatori jer videospot Puppet Reggimea ima gotovo pola milijuna pregleda te više od deset tisuća lajkova.

Ispod površine novog hita krije se, ipak, snažna poruka i kritika Vladimiru Putinu, odnosno njegovoj 'posebnoj vojnoj operaciji', a kako naziva invaziju na Ukrajinu.

'Dakle, želiš srušiti vladu u susjedstvu. Ali znaš i da tvoj narod ne želi velike ratove. Samo to nazovi drukčije, nečim za što svi znaju da nije. Neprirodan sjaj gaslightinga, nitko ne vidi razliku. Zvuči kao puno manje, ali je puno više. Kad jednom postrojiš sve svoje tenkove, avione, dronove i brodove, moraš povući okidač - zaslužuješ biti poseban', pjevaju lutke izrugujući se, čini se, i sebi samima. Ubrzo se u spot uključuje i karta Tajvana, odnosno lik još jednog lidera. Imaju li i neki drugi pravo na 'posebnu vojnu operaciju?, pitaju se očito u spotu.