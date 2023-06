'Suočen sam s važnim pitanjem na koje samo ja imam odgovor: Treba li opet na Kijev?'

Ruski predsjednik je rekao i da podržava odluku ministarstva obrane po kojoj skupine plaćenika koje se bore u Ukrajini moraju potpisati ugovore s ministarstvom prije 1. srpnja, nakon što je ranije grupa Wagner poručila kako odbija to učiniti.

Jevgenij Prigožin, osnivač Wagnera i najmoćniji ruski plaćenik, rekao je da njegova organizacija neće potpisati ugovor zbog, kako je kazao, nesposobnosti ministra obrane Sergeja Šojgua da upravlja skupinama poput Wagnera. Prigožin je više puta oštro kritizirao Šojgua.

No, Putin je u utorak jasno dao do znanja kako želi da sve privatne vojne kompanije potpišu ugovor te da želi promijeniti zakon kako bi se njihove aktivnosti legalizirale. 'To je jedini način da se osiguraju socijalna jamstva (za plaćenike) jer (trenutačno) ne postoji ugovor s državom niti ugovor s ministarstvom obrane', rekao je Putin skupini ratnih dopisnika. 'To se mora učiniti i to mora biti učinjeno što je brže moguće', dodao je.

Prema novom sustavu Wagner i Prigožin, kojega se smatra bezobzirnim, ali učinkovitim jastrebom, puno bi snažnije bili integrirani u zapovjednu strukturu ministarstva obrane. To bi Prigožinu otežalo jačanje vlastitog političkog i vojnog utjecaja, na čemu radi više mjeseci dok dobiva vojnu opremu i streljivo od vojske.