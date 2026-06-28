Putin najavio dramatične poteze: Prolazimo kroz težak period

Obraćajući se na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija uoči parlamentarnih izbora predviđenih za rujan, Putin je stranci koju je ranije predvodio poželio uspjeh na izborima, prenosi TASS.

Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji.