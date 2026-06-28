ruski predsjednik

Putin najavio dramatične poteze: Prolazimo kroz težak period

I.J./Hina

28.06.2026 u 20:05

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL
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Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u nedjelju da Rusija prolazi kroz težak period, no da je zemlja iz toga puno naučila, rekla je državna novinska agencija TASS.

Obraćajući se na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija uoči parlamentarnih izbora predviđenih za rujan, Putin je stranci koju je ranije predvodio poželio uspjeh na izborima, prenosi TASS.

Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji.

Putin je, obraćajući se na sastanku viših dužnosnika po pitanju situacije s distribucijom goriva, pozvao na mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao dostatne zalihe te je rekao da se razmatra i zabrana izvoza dizela.

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