Putin najavio: Kreću masovni ruski napadi na energetske objekte u Ukrajini

Govoreći nakon samita Šangajske organizacije za suradnju, koji se održava u Kirgistanu, rekao je da je 'neprijatelj već ranije rekao da će osakatiti rusko gospodarstvo' i dobio predvidljiv odgovor.

'Ako nas netko pokuša progutati, mogao bi čak dobiti i udarac u zube', rekao je slikovito Putin, a prenosi agencija RIA Novosti.

Obećao je da će Rusija pronaći način da odgovori ako Ukrajina pokuša provesti svoje prijetnje o 'zatvaranju ruskog neba'.

'Ruske oružane snage dobile su uputu za pripremu i pokretanje masovnih napada na ukrajinske energetske objekte. Napadaju naše, dobit će odgovor', rekao je Putin.

Nastavio je kako će se Ukrajina suočiti s najmanje tri moguće krize nakon ruskih napada - valutnom, proračunskom i bankarskom.

'Prva je valutna kriza. Zašto? Zato što prodaju manje, zarađuju manje novca i trebaju više trošiti. Druga je proračunska kriza. Prihodi padaju, to je sve, proračun je nedovoljan. A treća je bankarska kriza. Zato što oni proizvođači koji su uzeli kredite neće ih vratiti', prenosi RIA Novosti.



'Osjećaju prijetnju svom gospodarstvu jer troše otprilike milijardu eura na uvoz, a uvoz raste. Mjesečno troše otprilike 8 milijardi eura, odnosno nešto više od 8 milijardi eura. Od izvoza dobivaju otprilike 3 milijarde eura, uglavnom žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, a 5 milijardi eura su donacije sa Zapada. Tako Ukrajina danas jedva spaja kraj s krajem', rekao je Putin.

Dodao je kako je Kijev taj koji zahtijeva nastavak pregovora, ali da se 's teroristima ne pregovara'. No, i da 'općenito nije protiv toga', ako je netko u stanju unijeti neku pozitivnu promjenu u pregovarački proces.

Na kraju je dodao, da su predstavnici Donalda Trumpa, Stephen Witkoff i Jared Kushner, uvijek dobrodošli gosti u Rusiji, a Moskva rado surađuje s njima.

'Stav naših prijatelja je da su svi za to da se ovaj sukob što prije okonča, po mogućnosti mirnim putem. Znamo taj stav, jako ga poštujemo, iskren je i ljudi razmišljaju o tome kako poboljšati situaciju, ali nitko ne vrši nikakav pretjerani pritisak na nas. Ali ovo pitanje je svakako na stolu i mi o njemu raspravljamo', rekao je Putin novinarima.

