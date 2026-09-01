'neutemeljena provokacija'

Rusija poručila Njemačkoj: 'Neće ostati bez posljedica'

Bi. S. / Hina

01.09.2026 u 21:32

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
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Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj priopćilo je u utorak da su njemačke tvrdnje da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu apsurdna i neutemeljena provokacija koja koristi Ukrajini, militarističkom krilu europske elite i proizvođačima oružja

Njemačka vlada objavila je u utorak da raspolaže podacima da je Rusija kriva za incident te je naredila niz mjera kao odgovor, uključujući zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj priopćilo je da mjere predstavljaju neviđenu eskalaciju.

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'Ruski veleposlanik kategorički je odbacio optužbe Berlina kao neutemeljene, apsurdne i suprotne zdravom razumu', priopćilo je veleposlanstvo.

'Istaknuo je da mjere koje je najavila njemačka strana predstavljaju neviđenu eskalaciju u rusko-njemačkim odnosima i neće ostati bez posljedica, za koje će njemačka vlada snositi punu odgovornost', dodaje se u priopćenju.

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