zbog dronova

Zelenski upozorava: 'Rusko nebo je zapravo zatvoreno', Putin najavio odgovor

M.Či./Hina

01.09.2026 u 23:06

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ / POOL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u utorak zrakoplovne tvrtke i osiguravajuća društva da je prisutnost ukrajinskih dronova učinila rusko nebo opasnim za korištenje te da je zapravo zatvoreno, a ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da će Moskva odgovoriti na taj "državni terorizam"

"Danas želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja koristi ruski zračni prostor, svakog osiguravatelja, sve koji još uvijek koriste ključne ruske zračne luke: rusko nebo postaje potpuno opasno", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Ukrajina ne predstavlja prijetnju civilnom zrakoplovstvu, rekao je ukrajinski predsjednik, dodavši "da će biti dronova na ruskom nebu i na to se mora obratiti dužna pažnja".

vezane vijesti

"Iako ruske vlasti to ne najavljuju kako treba, ruski zračni prostor će se efektivno zatvoriti. Rusija, koja je pokrenula rat, zatvara vlastito nebo", dodao je Zelenski.

Upitan za komentar te izjave, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je u utorak da to zvuči kao "državni terorizam" i da će Moskva pronaći način da odgovori.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kirgistanu, Putin je rekao da nije moguće pregovarati s "teroristima".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
rujan blista

rujan blista

Malo kiše pa opet stiže vrućina: Pogledajte prognozu
sastanak u srijedu

sastanak u srijedu

Plenković i ministri stižu u Gospić
očekivano

očekivano

Njemačka optužila Rusiju za 'hibridni rat', Moskva najavila odgovor

najpopularnije

Još vijesti