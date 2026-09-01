Zelenski upozorava: 'Rusko nebo je zapravo zatvoreno', Putin najavio odgovor

Ukrajina ne predstavlja prijetnju civilnom zrakoplovstvu , rekao je ukrajinski predsjednik, dodavši "da će biti dronova na ruskom nebu i na to se mora obratiti dužna pažnja ".

"Danas želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja koristi ruski zračni prostor, svakog osiguravatelja, sve koji još uvijek koriste ključne ruske zračne luke: rusko nebo postaje potpuno opasno", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

"Iako ruske vlasti to ne najavljuju kako treba, ruski zračni prostor će se efektivno zatvoriti. Rusija, koja je pokrenula rat, zatvara vlastito nebo", dodao je Zelenski.

Upitan za komentar te izjave, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je u utorak da to zvuči kao "državni terorizam" i da će Moskva pronaći način da odgovori.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kirgistanu, Putin je rekao da nije moguće pregovarati s "teroristima".