Vježba u mrtvačnici

Švedska se priprema za najgori scenarij: Vreće za tijela, hladnjače i posljednje pomazanje

M.Či.

01.09.2026 u 21:18

Scena s vježbe Aurora 26
Scena s vježbe Aurora 26 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Jesper Pettersson/Försvarsmakten
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Sve zategnutiji odnosi između Europe i Rusije, prisilili su brojne europske zemlje da se počnu pripremati za potencijalni rat. Jedna je zemlja otišla i korak dalje

Dok se većina europskih zemalja dodatno naoružava i ponovno uvodi obaveznu vojnu obuku, u Švedskoj vježbaju za najgori scenarij.

Deseci vreća za tijela, svećenik koji obavlja posljednje pomazanje preminulim vojnicima i testovi opterećenja u hladnjačama za tijela. Sve je to dio švedske vježbe Aurora 26, koja u stvara stvarne uvjete potencijalnog vojnog sukoba i njegovih posljedica.

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Vježba u mrtvačnici bila je dio najveće švedske nacionalne vojne vježbe od 1990-ih, piše Euronews. Provodila se od kraja travnja do sredine svibnja 2026. i u njoj je sudjelovalo oko 18 tisuća vojnika iz 13 zemalja.

Rezultati vježbe iz mrtvačnice objavljeni su čak i u znanstvenom časopisu Frontiers in Psychiatry, a opisuju vježbu u kojoj se u mrtvačnici koristi više od 500 lutaka i vreća za tijela koje simuliraju poginule vojnike. Osim vojske, u vježbi su sudjelovali i predstavnici Švedske crkve, Porezne uprave i državne agencije za novačenje.

Testirao se cijeli lanac postupanja s poginulima u rat, ali i pitanje morala i institucionalne spremnosti, što je scenarij kakav se posljednji put u Švedskoj vježbao 1950-ih.

Ono što je teško zamisliti, svi uključeni u vježbu mogli su vidjeti vlastitim očima - nepregledni redovi vreća s 'tijelima' poginulih vojnika. I ta scena dala im je jasnije razumijevanje posljedica rata, ali i činjenice da će medicinski timovi u vojsci morati prilagoditi način na koji funkcioniraju.

Treba istaknuti kako su u vježbi Aurora 26 sudjelovali, osim švedskih vojnika, i ukrajinski stručnjaci za dronove, ali i vojnici iz SAD-a, Nizozemske, Francuske, Poljske i drugih savezničkih zemalja.

Najgori scenarij

I dok vojnici vježbaju najgore scenarije, Švedska crkva već dugo ima razrađene planove za pokapanje velikog broja poginulih. Točnije, kao državni autoritet za pogrebne usluge u Švedskoj, ima upute da planira pogrebni kapacitet koji bi bio ekvivalentan pet posto ukupnog broja stanovništva. Trenutačno to iznosi oko pola milijuna ljudi.

Ta je brojka, ističu iz Euronewsa, određena još u doba Hladnog rata i obuhvaća kako vojne, tako i civilne žrtve potencijalnog sukoba diljem zemlje. To ne znači da u Švedskoj očekuju toliko žrtava bilo kakvog potencijalnog sukoba, ali kako bi mogli uvježbavati različite scenarije trebaju nekakvu procjenu. Pola milijuna žrtava činilo se kao realna brojka. 

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