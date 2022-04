Pupovac: Treba odmrznuti zamrznute odnose Hrvatske i Srbije

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kazao je da treba "odmrznuti zamrznute odnose" Hrvatske i Srbije pogotovo u kontekstu promijenjenih okolnosti na jugoistoku Europe zbog ruske invazije na Ukrajinu.

'Treba odmrznuti zamrznute odnose. To treba biti jasna svijest u Beogradu i Zagrebu', dodao je.

Upitan o izjavama Veselina Šljivančanina, bivšeg pukovnika Jugoslavenske armije osuđenog zbog zločina na Ovčari, na provladinoj televiziji Happy TV, Pupovac je kazao kako ne prati takve istupe. Šljivančanin je, primjerice, govorio da se ruska vojska bori protiv ukrajinskih "nacista", slično kao što se on u Vukovaru borio protiv hrvatskih.



'One, koji bez obzira gdje to bilo ne uviđaju opasnost toga rata po naš prostor. One koji ne uviđaju posljedice velikih sila po mir u Europi i po mir u našem dijelu Europe, a mogu dolijevati na neki način ulje na vatru, te ljude ne bi trebalo pripuštati u javni prostor', kazao je Pupovac.



'Odgovorne državne i medijske politike bi o tome trebale voditi računa', dodao je.