Pupovac prozvao Bulja zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava u Saboru

"To što je zastupnik Bulj napravio u Saboru, po mojem mišljenu je stvar Kaznenog zakona, članka 325, stavka 2., ali nitko to nije rekao, osim mene", naveo je. Naglasio je kako to u Saboru nitko nije uzviknuo "u 30 i nešto godina hrvatskog političkog parlamentarizma" te dodao da se "osjećao postiđeno, zbog onih kojima to nije smetalo i koji nisu reagirali". "A, rijetki jesu reagirali", rekao je.

"Doći će i pitanje petokrake na neki način na dnevni red, ali prvo je ovo. Sankcioniramo zločinačke režime, a totalitarne režime smo porazili na parlamentarnim izborima i otišli su u ropotarnicu povijesti…. Zašto se ustaštvo vraća, zašto se desna ekstremna ideologija vraća – to je problem koji nas muči i na koji moramo dati odgovor", rekao je. Ustvrdio je i kako se mogu donijeti odredbe o kažnjavanju bilo Prekršajnim zakonom, bilo Kaznenim zakonom, "ali to neće biti dovoljno".

"To je zajednički problem, zajednička briga, neovisno o tome je li riječ o Krausu ili Pupovcu, Kajtaziju ili Habulinu, SDP-u ili HDZ-u, to je nešto oko čega Hrvatska ne bi trebala biti podijeljena", ocijenio je. Nitko ne bi trebao postavljati pitanje, dodao je, ako sankcioniramo ustaški pozdrav, što je s petokrakom.

"Jer ljudi ne znaju što je to što treba kažnjavati, što je to što stoji iza zabrane i iza sankcija. U školama se o tome ne uči, u medijima, među vama koji ste me tako svesrdno spopali da biste me pitali kako se osjećam nakon što me naš prijatelj prozvao da nisam dovoljno učinio, niste uradili dovoljno da se zna što je ustaški režim", rekao je, među inim, Pupovac. Ovo društvo je u nizu stvari spremnije za nešto drugo, ocijenio je, a ne za to da se suoči u istinskom smislu te riječi s nasljeđem ustaštva koje još uvijek živi unutar njega.