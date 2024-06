Pupovac podijelio vladajuće i oporbu. Radin iz Sabora izbacio Bulja

S obzirom na to da je ovaj Odbor bila jedna od točaka prijepora između HDZ-a i Domovinskog pokreta zbog koje je DP prijetio raskidom koalicije ukoliko se Pupovca izabere na tu funkciju, a HDZ najavio da će ga podržati ističući kako je dugogodišnja praksa da na čelo tog Odbora svog kandidata predlaže Klub nacionalnih manjina , Selak Raspudić je pozvala ostatak opozicije da taj prijedlog ne podrže.

"Ovo je oporbi jedinstvena prilika da testira vladajuću većinu jer HDZ bez DP-a neće imati dovoljno ruku da ovaj prijedlog prođe i to onda nije pitanje Pupovca nego imamo li vladajuću koaliciju, ljude koji zajednički donose odluke i upravljaju ovom zemljom", poručila je.

U tom pozivu pridružio joj se i Nikola Grmoja u ime Kluba Mosta. "Jasno je da ovaj prijedlog nije prijedlog Kluba nacionalnih manjina nego vladajuće većine. Ako je Boška Ban Vlahek iz SDP-a predložena za potpredsjednicu tog Odbora, dakle iz oporbe, onda je jasno da Odbor drži većina", kazao je i naglasio kako to što neće prijedlog podržati nema veze sa Srbima nego s DP-ovim najavama da SDSS ne može biti dio vladajuće većine.

"Da je ovo normalna praksa i da se zna tko su vladajuća većina, a tko oporba, OK, ali sada to nije slučaj. Ovo nije normalno, varate ljude i pravite ih budalama, a naivna i nesposobna opozicija će to podržati", dodao je.

Predsjednik Kluba DP-a Igor Peternel podsjetio je, pak, Grmoju kako je Most kod javnog bilježnika ovjeravao da neće u koaliciju s HDZ-om pa s njima dva puta ušao u Vladu.

Josip Jurčević, koji je u Sabor ušao na listi DP-a, a sada djeluje kao nezavisni zastupnik unutar Kluba s Hrvatskim suverenistima i strankom Pravo i pravda, smatra da Pupovac na čelu Odbora za ljudska prava "nikako ne bi smio biti jer ga teško kompromitira istaknuto djelovanje u jugokomunističkom totalitarnom sustavu".

I Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a) je najavila kako u tome ne može i neće sudjelovati. "Plenković mora pred Europom pokazati da su sve postizborne tenzije vratile u ustaljene tračnice i ja jednostavno kao oporbena zastupnica u tome ne mogu i neću sudjelovati. Sve što je obrazloženo o dobroj parlamentarnoj praksi ne može vrijediti u trenutku kada je parlamentarna većina konstruirana na jedan koruptivan i kvaran način", istaknula je.

Ova situacija je krajnje nenormalna, problem su skuhali DP-ovci i HDZ-ovci, mi im u tome ne bismo trebali pomagati, poručila je Orešković.