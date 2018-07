Pupovac: Nedolazak u Srb nije dobra poruka predsjednice i premijera

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac gostovao je u ponedjeljak u emisiji Novi dan televizije N1 te se dotakao čitavog niza tema, među kojima su obilježavanje ustanka u Srbu, Marko Perković Thompson na dočeku hrvatske nogometne reprezentacije te posjet predsjednice RH Jasenovcu

Pupovac je pak ocijenio kako njihov izostanak ne utječe na odnose SDSS-a i HDZ-a, odnosno vladajuće koalicije.

'Suprotno desničarskim tvrdnjama kako mi zapravo namećemo volju većini i želimo diktirati volju većine, mi to ne činimo. Strpljivo gradimo svoju politiku i zagovaramo ono što je važno ne samo za srpsku zajednicu, nego i za sve građane u Hrvatskoj. Antifašizam je historijska tekovina Hrvatske u kojoj se obranila od ondašnjih sila zla iz zemlje i izvan zemlje i kojim je Hrvatska očuvala svoju međunarodnu reputaciju i osigurala slobodu. Da nije tako, ne bi se predsjednica slikala s izraelskim predsjednikom i drugim predsjednicima te potvrđivala da je antifašizam u temeljima države.'

Upitan kakvu poruku svojim nedolaskom u Srb šalju predsjednica i premijer, Pupovac je odgovorio kako ne šalju dobru poruku jer se 'na taj način ne afirmira i ne potvrđuje tok oružanog ustanka protiv ustaškog zločinačkog režima', dodavši kako 'nije dobro kada se ne pojavljuju predstavnici državnog vrha na takvom mjestu, osim što je to napravio Josipović i što je to učinio Mesić'.

Pupovac se, također, osvrnuo na protuprosvjede u Srbu koji su organizatore obilježavanja ustanka proglasili četnicima.

'To su uvrede za nas. Nismo nikakvi četnici iako postoji tendencija da se Srbe u RH naziva četnicima. Mi smo antifašisti i ljudi lijeve orijentacije. Ne mrzimo nikoga i ne potičemo netrpeljivost ni prema kome. To je pokušaj da se ocrni taj ustanak i da se afirmiraju ideje i ideologije koje su dovele do ustanka. Ako se u tim selima oko Srba i u cijelom području jugoistočne Like dogodila kampanja koju je vodio Maks Luburić i u kojoj je pobijeno oko 400 ljudi i ako je u toj kampanji bilo stvoren razlog da se pođe u pohod osvete, kao što je to bilo u Boričevcu, to nije razlog da se ustanak karakterizira onakvim kakav on nije bio. Partizani su taj ustanak preveli na pravu stranu. Mi moramo poštovati sve žrtve, no moramo reći što je četništvo, što antifašizam, a što ustaštvo. Jedna je bila slobodarska ideja, a druga kolonizatorska i okupacijska te zločinački režim.'

Pritom je nadodao kako radi na ozračju kada će se svi i zajedno moći pokloniti svim žrtvama, ali se i zapitao 'što bi u Glinu, strašno mjesto stradavanja Srba, dolazili ljudi koji pozdravljaju sa 'za dom spremni' i koji pjevaju to, kao što to čini Marko Perković Thompson'.