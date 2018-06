Vrdoljak, Radin i Pupovac raspalili po predsjednici zbog podupiranja referenduma

U Vladi je u utorak održan sastanak koalicijskih partnera. Milorad Pupovac (SDSS), Furio Radin i Ivan Vrdoljak (HNS) komentirali su referendumsku inicijativu Narod odlučuje

Iz Inicijative su optužili državne vlasti i institucije za manipulacije kako do referenduma ne bi došlo, ali Pupovac je to demantirao.

Dodao je da je neophodno poštivati institucije i da je najprije na redu da se potpisi predaju Saboru pa da se parlament, a onda i druge institucije očituju o referendumskoj inicijativi.

Smatra da se predsjednica se uključila u priču prije nego su stvari sazrijele i dublje je ušla u područje, nego što je rekla da će ući.

Vrdoljak je pak kazao da ga ne čude inicijative Željke Markić i Živog zida.

'Od njih nisam očekivao proeuropsku, otvorenu, naprednu inicijativu, ali sam očekivao od predsjednice da je predsjednica svih građana, i manjina, i da ne nasjeda na ove podvale populizma', kazao je Vrdoljak komentirajući činjenicu da se Kolinda Grabar Kitarović sastala sa Željkom Markić.

Upitan je li na sastanku bilo govora o nagodbi u Agrokoru, Vrdoljak je rekao da se o tome nije puno razgovaralo.

'Veseli me da će nagodba ipak biti u zadanim okvirima, a to znači da smo unatoč svim problemima unutar procesa došli do rezultata na zadovoljstvo zaposlenih u koncernu Agrokor', rekao je Vrdoljak.