Pupovac i ove godine htio u Škabrnju, ali ga tamo ne žele: 'Mislim da bi se trebalo izmijeniti još nekoliko generacija Škabrnjana. Ili da se politički promijeni'

U sjeni obljetnice pada Vukovara, svake se godine 18. studenog u Škabrnji komemorira pokolj 43 hrvatska civila, koji su 1991. počinili pripadnici JNA-a i srpski pobunjenici. Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a tamo neće biti ni ove godine, ali ne zato što on to ne bi htio

Dok je u Škabrnji vlast obnašao HDZ, Pupovcu je, premda im je on važan koalicijski partner na nacionalnoj razini, jasno bilo govoreno da nije dobrodošao, piše Novi list . Prije nekoliko mjeseci je HDZ izgubio lokalne izbore i prešao u opoziciju, za načelnika Općine Škabrnja izabran je neovisni Ivan Škara , ali stav o Pupovcu ostao je isti. Ni Škara, koji je nekad bio član HDZ-a, ne bi htio da predsjednik SDSS-a 18. studenog bude nazočan komemoraciji.

'Razgovarao sam s ljudima s kojima radim na politici izmirenja i promjene komemorativnih praksi o Škabrnji. To što sam ja iz tog kraja zapravo bi trebao biti dodatan razlog da dođem u Škabrnju. Kao i to što se za vrijeme rata na tom području događalo između Srba i Hrvata. Ali, u nekim su sredinama osjetljiviji nego drugdje na još uvijek prisutnu, a ponekad i dominantnu, retoriku o tome kako se i na koji način mora odnositi prema Srbima u Hrvatskoj. Ukoliko netko ne želi napraviti iskorak, ukoliko odbija slijediti državnu politiku, ja to ne mogu promijeniti. Bit ću stoga 18. studenoga na nekom drugom mjestu stradanja pripadnika srpskog ili hrvatskog naroda, kojih, nažalost, postoji i previše, a gdje nikome neće biti problem da se pojavim na komemoraciji', rekao je za Novi list Pupovac.

On je već nekoliko puta 18. studenoga bio u Koloni sjećanja u Vukovaru i nije tamo doživljavao nikakve naročite neugodnosti, ali u Škabrnji su još vrlo podozrivi prema njemu. Mogućnost odlaska u Škabrnju ozbiljno je razmatrao i, rekao nam je neki dan, Veran Matić, poseban savjetnik srpskog predsjednika Aleksandra Vučića za pitanje nestalih. No, situacija s Pupovcem sigurno će i na njega utjecati.