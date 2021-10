Pupovac: Sanader je jedan od najuspješnijih premijera, on je velika i ozbiljna žrtva

Milorad Pupovac gostovao je u Newsroomu N1 televizije te je komentirao presudu HDZ-u i Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media

“Prije svega važno je da se to privodi kraju i zbog pojedinaca kao što je bivši premijer Sanader, a isto tako i zbog HDZ-a. Prema tome, da se zna što je bilo u tom razdoblju i kako se funkcinoiralo i kako se ne smije funkcionirati i da tu postoji neka vrsta standarda za koji vjerujem da danas već, ako nije u cijelosti, onda jeste u značajnoj mjeri postao standard poštenijeg, transparentnijeg funkcioniranja stranaka kada su posrijedi njihove financije. To je bio velik potres, ne samo za HDZ, nego za državu. Sanader je bio jedan od najuspješnijih premijera, u tih 10 godina Hrvatska je napredovala u procesu EU integracija i procesu EU prava i demokratskih sloboda. Ovo je velika sjena na to veoma pozitivno razdoblje i tu je sam bivši premijer Sanader ozbiljna i velika žrtva, za koju je naravno i sam u značajnoj mjeri, koliko je suditi po presudama, odgovoran. Tako da, za HDZ današnji je veoma važno da nastavi borbu protiv korupcije”, rekao je na početku emisije N1 televizije.

U nastavku Pupovac kaže: “Naši ljudi su osjetljivi na to je li netko uzeo neki dinar, a poslije i razne druge krimene, ali smo svejedno odlučii da krenemo ispočetka i da gradimo neki novi odnos, neovisno na ratno iskustvo, neovisno o tome što se u tim devedesetim godinama događalo, a događalo se svašta. Odlučili smo da gradimo drugačiju Hrvatsku i da se kroz to grade i drugačije stranke i da se svi pročišćavamo. To nažalost predugo traje. Ali kako u ratu nema kolektivne odgovornosti, tako nema ni ovdje. Postoje subjekti, pojedinci koji su znali i koji su to radili i golema masa koja o tome nije imala pojma. Drugo je pitanje kulture i naviknutosti na korupciju koja je bila i još uvijek je, ali u manjoj mjeri, raširena u našem društvu”.